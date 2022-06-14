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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР призвали Россию задействовать дополнительные «Искандеры» в Донбассе

ДНР просит, чтобы Россия чаще применяла «Искандеры» для уничтожения артиллерии ВСУ, заявил Басурин. Накануне власти республики призвали задействовать «дополнительные союзнические силы» из-за обстрелов, в которых обвиняют Украину

Донецкая народная республика просит Россию задействовать дополнительные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и авиацию в Донбассе, заявил ТАСС заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, ДНР нужно, чтобы Россия смогла «теми же «Искандерами» помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника».

Ранее 14 июня в эфире канала «Россия 1» Басурин заявил, что ДНР нуждается в помощи в виде усиления ракетных атак наземного и воздушного базирования, чтобы «быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения».

Пушилин пообещал дополнительные союзнические силы после обстрелов Донецка
Политика
Фото:Михаил Соколов / ТАСС

Накануне глава ДНР Денис Пушилин призвал задействовать «дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации» из-за участившихся обстрелов Донецка, в которых власти республики обвиняют украинских военных. По словам Пушилина, по этому вопросу уже «достигнуто понимание», с кем именно, он не уточнил.

13 июня, по данным представителей ДНР, корреспондентов «Известий» и «РИА Новости», в Донецке были обстреляны роддом и городской рынок «Майский», где погибли три человека. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об атаках других населенных пунктов республики, в том числе при помощи реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

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В Кремле заявили после этого, что видят, как «совершенно варварские обстрелы гражданских объектов» стали более интенсивными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал также, что ответ на просьбу ДНР усилить «союзническую помощь» — это прерогатива Минобороны, «потому что это связано с продолжением специальной военной операции». Накануне он назвал ее главной целью защиту ДНР и ЛНР.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эдуард Басурин ДНР Искандер Военная операция на Украине Денис Пушилин

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Профессиональная аналитика
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