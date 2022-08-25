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ФСБ предотвратила теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво

ФСБ задержала сторонника «Азова», планировавшего теракты в Калининграде
Задержанным оказался 55-летний житель Калининграда, который, по данным ФСБ, планировал диверсии на объектах Балтфлота ВМФ России и аэропорта Храброво. В его тайнике было обнаружено взрывное устройство и литература «Азова»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника запрещенного в России украинского полка «Азов» (признан террористической организацией), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

«В результате проведенных мероприятий в Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г.р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать. Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.

«Задержанный дал признательные показания <...>. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление оружия») УК России», — уточнили в спецслужбе. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Фото:Brendan Smialowski / Getty Images

Батальон «Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

После начала спецоперации на Украине бойцы батальона два месяца удерживали завод «Азовсталь» в Мариуполе, который на тот момент оставался единственным местом в городе, находившимся не под контролем российских военных. 20 мая Минобороны сообщило о сдаче в плен 2439 украинских военных, заблокированных на территории завода.

Верховный суд признал «Азов» террористической организацией в начале августа (ранее запрещенной была признана только символика батальона). Это означает, что за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет.

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Российские власти неоднократно заявляли, что «Азов» — неонацистское объединение. В начале мая министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о целях российской спецоперации на Украине, пояснял, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». По его словам, ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики «Азова» «вливались в регулярные Вооруженные силы Украины».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Калининград теракты Азов ФСБ Военная операция на Украине
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