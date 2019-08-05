Зеленский сменил назначенного три месяца назад командующего в Донбассе

Зеленский сменил назначенного три месяца назад командующего в Донбассе

Александр Сырский, который в прошлом руководил отступлением украинских войск из Дебальцево, теперь возглавит Сухопутные войска. Вместо него военными в Донбассе будет командовать генерал-лейтенант Владимир Кравченко

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Командующим объединенными силами — подразделениями украинских войск в Донбассе назначен Владимир Кравченко, говорится в опубликованном 5 августа указе президента Украины Владимира Зеленского. Предшественник Кравченко Александр Сырский стал командующим украинских Сухопутных войск, говорится в другом указе.

Сергей Попко, командовавший до сегодняшнего дня Сухопутными войсками, уволен с этой должности.

Генерал-лейтенант Сырский, командовавший объединенными силами в Донбассе, был назначен на должность три месяца назад прошлым президентом Петром Порошенко. Кандидатуру главе государства предложил министр обороны Степан Полторак.

Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую Киев проводил на востоке страны с апреля 2014 года. «Главным образом он проявился во время боев за Дебальцево, которые Украина проиграла», — писало о нем издание «Страна.ua», уточнив, что он руководил отступлением украинских войск.