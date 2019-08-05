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Доллар/Рубль ₽63 (-3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
ТГК-1 ₽0,013 (+28,71%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Зеленский сменил назначенного три месяца назад командующего в Донбассе
Александр Сырский, который в прошлом руководил отступлением украинских войск из Дебальцево, теперь возглавит Сухопутные войска. Вместо него военными в Донбассе будет командовать генерал-лейтенант Владимир Кравченко
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Командующим объединенными силами — подразделениями украинских войск в Донбассе назначен Владимир Кравченко, говорится в опубликованном 5 августа указе президента Украины Владимира Зеленского. Предшественник Кравченко Александр Сырский стал командующим украинских Сухопутных войск, говорится в другом указе.

Сергей Попко, командовавший до сегодняшнего дня Сухопутными войсками, уволен с этой должности.

Генерал-лейтенант Сырский, командовавший объединенными силами в Донбассе, был назначен на должность три месяца назад прошлым президентом Петром Порошенко. Кандидатуру главе государства предложил министр обороны Степан Полторак.

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Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую Киев проводил на востоке страны с апреля 2014 года. «Главным образом он проявился во время боев за Дебальцево, которые Украина проиграла», — писало о нем издание «Страна.ua», уточнив, что он руководил отступлением украинских войск.

В 2016 году Сырский стал руководить объединенным оперативным штабом ВСУ, а в 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции — так до 2018 года назывался формат, в котором украинские военные действовали в Донбассе.

Кравченко, который теперь командует объединенными силами в Донбассе, — генерал-лейтенант. До этого он возглавлял оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ, передает украинский «24 канал». В зону ответственности этого командования входили Киев, а также Киевская, Житомирская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области Украины. Военнослужащие этой группировки участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Кравченко, к примеру, в сентябре 2018 года отчитывался, что военные сбили разведывательный беспилотник в Донбассе.

Жена Кравченко также занята в военной сфере и работает в военной части в Черниговской области, пишет «Украинская правда».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: украинская армия, Донбасс, командующий
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