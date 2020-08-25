Политика , 25 авг, 12:45
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Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии
Российско-турецкое патрулирование в Идлибе
Двое российских военных получили легкую контузию в результате обстрела в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.
Боевики обстреляли колону российско-турецкого патруля 25 августа из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент произошел в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части Идлиба.
В результате происшествия был поврежден бронетранспортер российской военной полиции.
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