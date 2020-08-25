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Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии

Российско-турецкое патрулирование в Идлибе
Российско-турецкое патрулирование в Идлибе (Фото: Yahya Nemah / EPA / ТАСС)

Двое российских военных получили легкую контузию в результате обстрела в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

Боевики обстреляли колону российско-турецкого патруля 25 августа из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент произошел в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части Идлиба.

В результате происшествия был поврежден бронетранспортер российской военной полиции.

Материал дополняется

Теги: Сирия, Минобороны
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