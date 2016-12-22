Советники Трампа обеспокоились возможным помилованием Манафорта

В Белом доме опасаются, что Дональд Трамп, несмотря на слова всех советников, все равно решит помиловать бывшего главу своего штаба Пола Манафорта

Пол Манафорт (Фото: Patrick Fallon / Global Look Press)

​Адвокаты президента США Дональда Трампа и его неофициальные советники заявляют, что убедили президента не помиловать Пола Манафорта, но его официальные советники ожидают, что Трамп сделает это в любом случае.

Как пишет газета Politico, ссылаясь на источники, по мнению официальных советников, то, что Трамп называет бывшего главу своего штаба Манафорта жертвой и храбрым человеком, указывает на его желание воспользоваться правом помилования. ​«Он сравнивает расследование с «охотой на ведьм» и говорит, что такое никогда бы не случилось с помощником Хиллари Клинтон», ​- сказал газете бывший советник Трампа.

Члены неофициальной группы советников Трампа, включая бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича, последние несколько недель предупреждают о последствиях помилования Манафорта до промежуточных выборов в Конгресс. «Ему точно не стоит этого делать. Обвинения против Манафорта не имеют никакого отношения к Трампу», — сказал Politico Гингрич.

Три высокопоставленных сотрудника администрации Трампа сказали, что президент пока не выражал своего намерения помиловать Манафорта сразу после приговора. «Вопрос остается открытым — послушается ли президент к коллективному совету», — пишет Politico, отмечая, что расследование спецпрокурора пробирается все глубже в мир Трампа.

На этой неделе суд признал бывшего главу штаба Трампа виновным в уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве. Адвокат Трампа Руди Джулиани говорил, что Трамп согласился не помиловать Манафорта.

Журналистка Fox News Эйнсли Эрхардт, которая брала интервью у Трампа, сказала, что во время разговора Трампа упомянул возможность помилования Манафорта.