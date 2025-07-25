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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Окружение Обамы объяснило обвинения Трампа отчаянием из-за Эпштейна

NBC: окружение Обамы объяснило обвинения Трампа отчаянием из-за дела Эпштейна
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Нацразведка США пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота. Однако бывшие соратники экс-президента уверены, что так администрация Трампа хочет отвлечь внимание от нынешних скандалов, в том числе по делу Эпштейна
Барак&nbsp;Обама
Барак Обама (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Бывшие помощники Барака Обамы отвергают обвинения сотрудников действующей американской администрации в адрес 44-го президента США в манипулировании разведданными о вмешательстве России в выборы 2016 года как беспочвенные и считают их «проявлением отчаяния», призванным отвлечь внимание от нынешних проблем, сообщает NBC.

Издание поговорило с более чем десятком собеседников, которые работали в Белом доме при Обаме или сотрудничали с политиком во время предвыборных кампаний. Собеседники в основном не воспринимают всерьез угрозы главы Нацразведки США Талси Габбард, которая допустила, что Обаму могут привлечь к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота, но в то же время допускают, что у них могут быть неожиданные последствия.

Некоторые допустили, что действующая администрация может «занять более агрессивную позицию», чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг финансиста Джеффри Эпштайна, осужденного за сексуальные преступления и покончившего с собой в тюрьме в 2019 году. The Wall Street Journal сообщила накануне, что в файлах фигурирует имя действующего президента Дональда Трампа. В Белом доме это опровергать не стали, хотя сначала назвали «фейковой новостью».

Глава нацразведки пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота
Политика
Тулси Габбард

По словам одного из экс-сотрудников администрации Обамы, главная задача сейчас — не допустить, чтобы утверждениям, озвученным Габбард, поверила «более широкая аудитория». Он отметил важность контактов с «мейнстримными республиканцами» и теми конгрессменами, которые считают обвинения против экс-президента «выходящими за рамки».

«Я не знаю, что будет дальше, и не знаю их планов и намерений. Меня просто очень тревожит, когда все это делают люди, которые занимают столь важные должности и осознают, что поступают неправильно», — заявил NBC Джон Бреннан, который в администрации Обамы руководил ЦРУ. занимавший должность директора ЦРУ при администрации Обамы. Бывший директор Нацразведки Джеймс Клэппер также двумысленно высказался о возможны намерениях администрации Трампа, заявив, что «обратится за помощью к адвокату».

Национальная разведка США на прошлой неделе опубликовала доклад, в котором утверждалось, что администрация Обамы фальсифицировала разведданные и сфабриковала обвинения в адрес России во вмешательстве в 2016 году. По мнению Габбард, отчет свидетельствует о «предательском заговоре, организованном в 2016 году высокопоставленными чиновниками администрации Обамы с целью причинить вред Трампу».

Бреннан считает, что у утверждений Габбард «нет никаких фактических оснований», она «вырывает из контекста» отдельные факты из различных документов. Экс-помощники Обамы ссылаются на расследование Сената 2020 года, которое подтвердило сделанную при 44-м президенте оценку разведывательных служб о том, что «Россия распространяла дезинформацию в интернете», чтобы помешать сопернице Трампа Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Российская сторона отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США и других странах. «Все эти обвинения — не что иное, как абсолютно ничем не подкрепленные инсинуации», — заявляли в Кремле.

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Барак Обама Дональд Трамп вмешательство России в выборы США
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Барак Обама
экс-президент, политик
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