WSJ узнало о присутствии имени Трампа в файлах Эпштейна

В документах Эпштейна нашли сотни имен знаменитостей, в том числе — Трампа, узнала WSJ. По данным Politico, он раздражен столь сильным интересом к материалам, несмотря на то, что сам способствовал теории заговора вокруг этого дела

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Имя президента США Дональда Трампа несколько раз встречается в файлах Эпштейна, в мае чиновники Минюста сообщили об этом республиканцу, сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По ее данным, в документах также обнаружили имена «многих других известных личностей», всего — сотни имен.

Минюст сообщил Трампу, что не будет публиковать какие-либо дополнительные документы, связанные с расследованием дела Эпштейна, поскольку материалы содержат детскую порнографию и личные данные жертв, рассказали источники WSJ.

«Это ещё одна фейковая новость, как и предыдущая статья The Wall Street Journal», — прокомментировали в Белом доме.

Джеффри Эпштейн — миллиардер и банкир. Он в 2008-м признал вину в вовлечении девушек в проституцию и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его повторно задержали и обвинили в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала смерть 66-летнего миллиардера самоубийством. Его подруга и сообщница Гилейн Максвелл находится в тюрьме. Она отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет и вместе проводили время до ссоры в 2004 году, сообщала The New York Times.

По сведениям Politico, Трамп в ярости из-за интереса общественности к материалам, касающихся дела Эпштейна. Он расстроен, что подчиненные не могут пресечь теории заговора вокруг Эпштейна и его смерти, которые сами же и распространяли.

Как объясняет издание, республиканец ожидал, что летний период пройдет в наслаждении политическими победами: Трампу удалось добиться принятия конгрессом спорного налогового законопроекта, заставить несколько стран заключить торговые сделки, убедить НАТО увеличить расходы на оборону. Однако вместо этого скандал вокруг Эпштейна затмевает все остальное. Отчасти недовольство вызвано пониманием, что это «уязвимое место», пояснил источник Politico.