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Торговая война США ,  
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Трамп объявит чрезвычайное положение из-за пошлин против Бразилии

Bloomberg: Трамп объявит чрезвычайное положение из-за пошлин против Бразилии
Сюжет
Торговая война США
США могут ввести чрезвычайное положение, чтобы ввести против Бразилии импортные пошлины, выяснил Bloomberg. У Бразилии в торговом балансе с США наблюдается дефицит. 50-процентные пошлины должны вступить в силу 1 августа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США собираются объявить чрезвычайное положение ради правового обоснования для 50-процентных пошлин против Бразилии, которые вступят в силу c 1 августа, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как поясняет Bloomberg, ситуация с ней существенно отличается от положения дел с другими странами, против которых США решили ввести пошлины. Они имеют положительное сальдо в торговле с США, тогда как Бразилия испытывает дефицит.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Сальдо во внешней торговле (торговый баланс) — экономический показатель, который рассчитывается как разница между экспортом и импортом страны.

По словам одного из источников, на этой неделе в офисе торгового представителя США на встречах с сотрудниками конгресса говорили об объявлении чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение объявляется правительством США в ответ на серьезные угрозы общественной безопасности и благополучию, которые могут возникнуть в результате стихийных бедствий, пандемий или других кризисов. Режим дает органам исполнительной власти расширенные полномочия, позволяющие быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Трамп анонсировал ввод 50-процентных пошлин против Бразилии в середине июля. Он обвинил бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару. В Бразилии того обвиняют в попытке переворота. Американское посольство назвало дело против Болсонару политическим преследованием, на что МИД Бразилии потребовал разъяснений.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Бразилии и издал указ о мерах в ответ на американские пошлины. Лула да Силва отмечал, что показатели торговли Бразилии с США нельзя назвать «жизненно важными». Он выразил уверенность, что Бразилии удастся перенаправить свой экспорт и найти новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП. По данным Министерства развития, промышленности, торговли и услуг, в 2024 году экспорт Бразилии в США составил $40,4 млрд.

Пошлины, аналогичные анонсированным для Бразилии, в разной степени вводятся и против других стран в рамках торговой войны.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Бразилия пошлины чрезвычайное положение
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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