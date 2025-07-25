Зеленский попросит у Запада денег на зарплату военным

Из-за военных расходов дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет $65 млрд, заявил президент страны Владимир Зеленский. Киев рассчитывает на транши от союзников, в том числе на зарплаты военным и производство БПЛА

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Киев обратится к союзникам с просьбой профинансировать повышение заработной платы военнослужащим, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июля. По его словам, прежде европейцы готовы были помогать с оружием, но отказывались давать деньги на жалованье для военных.

«Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех», — приводит слова президента украинское издание «Страна».

Украинские власти рассчитывают поставить под ружье больше добровольцев, предлагая существенные выплаты за военные контракты, как это делается в России. При этом сколько именно денег нужно для этих целей, Зеленский не уточнил.

Помимо этой суммы Украине требуется $25 млрд в год на выпуск беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Причем $6 млрд нужны срочно для производства украинскими компаниями дронов-перехватчиков.

По словам Зеленского, с учетом всей суммы дефицит бюджета страны в следующем году составит $65 млрд.

«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление — 25 млрд. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема», — добавил он.

Украина уже начала переговоры о финансовой помощи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Часть дефицита Украина рассчитывает покрыть за счет поставок произведенных беспилотников для военных нужд США. Зеленский надеется, что у Киева получится заключить контракт с американцами на $10–30 млрд.

Переговоры о поставках поручено вести новому министру обороны Денису Шмыгалю и его предшественнику на этом посту, а ныне секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, в прошлом году дефицит бюджета Украины на фоне огромных военных расходов превысил 20% ВВП страны.

Ранее новый премьер-министр Юлия Свириденко заявила в интервью изданию, что на следующие два года Украине нужны $75 млрд. Из них мировые доноры выделили только половину. По ее словам, Международный валютный фонд (МВФ) призывает украинские власти повысить налоги для сокращения бюджетного дефицита, однако правительство на такие меры не пойдет.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.