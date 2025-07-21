Шмыгаль запросил миллиарды, чтобы покрыть дефицит закупок оружия

Министр обороны Украины призвал партнеров заложить средства для Киева в своих бюджетах на 2026 год и поддержать закупку систем Patriot

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Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть дефицит закупок оружия в этом году, заявил министр обороны Денис Шмыгаль на встрече в формате «Рамштайн», его слова приводит УНИАН.

По его словам, эти средства позволят выпустить больше FPV-дронов, беспилотников-перехватчиков, а также дальнобойного оружия.

Шмыгаль призвал партнеров заложить средства для Киева в своих бюджетах на 2026 год и поддержать закупку систем Patriot.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что Украина «больше не является лишь получателем помощи», а стала «полноправным участником совместного производства». Его слова цитирует «Интерфакс-Украина». За последние два года Киев инвестировал более $20 млрд в собственную оборонную промышленность, рассказал он. И теперь почти 40% потребностей фронта покрываются за счет внутреннего производства. В частности, 95% дронов выпущены на Украине, отчитался секретарь СНБО. В этом году военная помощь Украине достигла рекордных $43 млрд, что является самым высоким показателем с начала полномасштабных боев, подчеркнул Умеров.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине нужно еще пять комплексов Patriot. Он пообещал, что Киев получит их в скором времени, передает ZDFheute. По его словам, Германия предоставит две системы Patriot. Изначально планировалось приобрести два комплекса у США примерно по €1 млрд каждый и отправить их напрямую на Украину. Однако, поскольку немедленная поставка невозможна, бундесвер сначала передаст Киеву две из оставшихся девяти систем Patriot, а затем получит комплексы взамен из США. Германия также финансирует закупку дальнобойного оружия. «Первая из систем, финансируемых Германией, будет поставлена украинским вооруженным силам в ближайшие дни и может быть развернута немедленно», — сказал Писториус. Он также сообщил, что для зенитного комплекса «Гепард» передано 220 тыс. снарядов калибра 35 мм.

Президент США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон отправит Киеву Patriot, но платить за них будет Европа. В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в июле Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot. На прошлой неделе глава Белого дома сообщил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже доставляются на Украину через Германию. Позже в ФРГ опровергли заявление Трампа о том, что системы Patriot уже отгружаются.

В Кремле в ответ на поставки заявляли, что «европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны».