Суд решил закрыть процесс генерала Ивана Попова

Рассмотрение аппеляции генерала Ивана Попова пройдет в закрытом режиме. Против этого выступала защита

Иван Попов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, как и основное разбирательство в первой инстанции, пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

С ходатайством о проведении заседания без участия прессы и слушателей выступил представитель военной прокуратуры, сославшись на наличие в материалах дела сведений, составляющих служебную тайну в сфере обороны. Против закрытого формата выступили как сам генерал, так и его адвокат Сергей Буйновский, настаивавшие на открытом разбирательстве.

Сам Иван Попов участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится с февраля 2025 года. Журналисты и публика в зал суда не допущены.

Перед залом суда стояла также женщина с букетом белых цветов. «Это дань почтения нашему герою. Это как после Великой Отечественной войны наши возвращались, а их встречали с цветами», — сказала она журналистам. Она не знала, что генерал Попов не будет очно присутствовать на заседании, он участвует в рассмотрении по видеосвязи из СИЗО, где находится с февраля 2025 года. На судебное заседание пришли с десяток журналистов и наполовину меньше слушателей. Сослуживцы генерала Попова на рассмотрение апелляционной жалобы не пришли.

Приговор генералу был вынесен в апреле 2025 года Тамбовским гарнизонным военным судом. Попов был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, и служебном подлоге. Ему назначено пять лет лишения свободы и штраф в размере 800 тыс. руб. Тогда большая часть слушаний также проходила в закрытом режиме — по тем же основаниям. Также он был лишен звания генерала.