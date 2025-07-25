Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о хищениях

Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Второй западный окружной военный суд пересмотрит 25 июля апелляцию бывшего командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Заседание должно пройти в 11:30 мск, следует из картотеки суда. Попов будет участвовать в заседании по видеосвязи.

Ранее Попова приговорили к пяти годам колонии, штрафу 800 тыс. руб. по делу о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Его также лишили звания. Мужчина вину не признает.

Накануне, 24 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Попова, как командующего, чье подразделения участвовало в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году. Награда — орден «За заслуги перед Запорожской областью» І степени «за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга».

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 105 млн руб. Их должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.

Дело также затронуло предпринимателя Сергея Моисеева, которому присудили четыре года колонии и погибшего генерал-лейтенанта Олега Цокова.