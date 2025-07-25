Суд арестовал деньги на счетах миллиардера Мошковича

Счета основателя «Русагро» Мошковича на общую сумму 3 млрд руб. арестованы по решению суда. Обеспечительные меры наложены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении полномочиями

Вадим Мошкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Суд в Москве наложил арест на банковские счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича в различных московских банках на общую сумму около 3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Обеспечительные меры приняты в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, в которых обвиняют бизнесмена.

Мошкович вместе с бывшим гендиректором «Русагро» Максимом Басовым были задержаны в конце марта. На следующий день после задержания суд заключил их под стражу. Дело в их отношении возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничестве в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 201 УК (злоупотреблении полномочиями). По указанным статьям фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Мошкович и Басов обманули основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова при покупке доли в 85%, пообещав взамен инвестиции. Ущерб оценили более чем в 30 млрд руб. Потерпевшей стороной по делу признали компанию «Сингента». Со слов ее представителя, действия Мошковича причинили компании ущерб на сумму более 999 млн руб. «Сингента» заявила иск к основателю «Русагро» из-за долга по договору поставки одной из структур холдинга «Солнечные продукты».

Позднее в деле основателя холдинга «Русагро» появился эпизод взятки (ст. 290 УК РФ). Обвинение Мошковичу по этому эпизоду было предъявлено в начале июля. Следствие считает, что в 2019 году Мошкович передал бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Взятка, по версии следствия, платилась за «общее покровительство». В «Русагро» входит предприятие «Тамбовский бекон», одно из крупнейших в регионе, а Иванов на тот момент курировал сельское хозяйство области. Последний сейчас также находится под арестом.

Согласно последнему решению Мещанского районного суда Москвы, Мошкович и Басов останутся в столичном СИЗО до 25 августа. Защита просила отпустить их под залог. Вину они не признают.