«Ъ» узнал суть обвинений против основателя «Русагро» Вадима Мошковича
Основателя и бывшего гендиректора компании «Русагро» Вадима Мошковича и Максима Басова заподозрили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) при покупке холдинга «Солнечные продукты», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предъявленное им обвинение следственным департаментом МВД. Вменяемые статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
По версии следствия, Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% долю в обмен на инвестиции, восстановление платежеспособности компании и продолжение совместного производства масложировой продукции. Однако вложений с их стороны не последовало, в результате чего холдингу был нанесен ущерб в размере более 30 млрд руб., пишет «Ъ».
Адвокат Басова Руслан Кожура сообщил РБК, что в предъявленном обвинении «размер ущерба не очевиден». «Ситуация у нас процессуальная. Соответственно, все необходимые процессуальные действия предпринимаются. В частности, подана апелляционная жалоба на решение Мещанского суда, заключившего Басова под стражу», — сказал он.
«Существо обвинения верное. Размер ущерба сейчас указан как свыше миллиарда. Суммы сделок, исследуемых в деле, соразмерны указанной вами сумме. С обвинением не согласны. Обжалуем заключение под стражу», — сообщил РБК адвокат Дмитрий Кравченко
Следствие не раскрыло, в чем заключался обман потерпевшего, а обвинение в злоупотреблении полномочиями строится на утверждении о выполнении Мошковичем и Басовым управленческих функций в «Солнечных продуктах», утверждает Кожура. Однако последнее не соответствует действительности, заявил другой адвокат бывшего гендиректора «Русагро» Дмитрий Кравченко. Как отмечает «Ъ», защита считает уголовное дело исключительно коммерческим спором, а предъявленные обвинения незаконными.
«Ни на копейку интересов государства этот спор не касается», — приводит издание слова Кожуры.
Мошковича задержали 26 марта и арестовали на два месяца. Уголовное дело было возбуждено по заявлению кипрской компании «Солпро Инвестмент ЛТД», учредителя холдинга «Солнечные продукты». Бизнесмен не признал свою вину.
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