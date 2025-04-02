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Дело миллиардера Мошковича ,  
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«Ъ» узнал суть обвинений против основателя «Русагро» Вадима Мошковича

«Ъ»: дело Мошковича связано с мошенничеством при покупке «Солнечных продуктов»
Сюжет
Дело миллиардера Мошковича
Следствие считает, что Мошкович и Басов обманули основателя холдинга «Солнечные продукты» при его покупке, пообещав взамен инвестиции. Ущерб оценили более чем в 30 млрд руб. Защита назвала это исключительно коммерческим спором
Вадим Мошкович
Вадим Мошкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Основателя и бывшего гендиректора компании «Русагро» Вадима Мошковича и Максима Басова заподозрили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) при покупке холдинга «Солнечные продукты», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предъявленное им обвинение следственным департаментом МВД. Вменяемые статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

По версии следствия, Мошкович и Басов убедили основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать им 85% долю в обмен на инвестиции, восстановление платежеспособности компании и продолжение совместного производства масложировой продукции. Однако вложений с их стороны не последовало, в результате чего холдингу был нанесен ущерб в размере более 30 млрд руб., пишет «Ъ».

Адвокат Басова Руслан Кожура сообщил РБК, что в предъявленном обвинении «размер ущерба не очевиден». «Ситуация у нас процессуальная. Соответственно, все необходимые процессуальные действия предпринимаются. В частности, подана апелляционная жалоба на решение Мещанского суда, заключившего Басова под стражу», — сказал он.

«Существо обвинения верное. Размер ущерба сейчас указан как свыше миллиарда. Суммы сделок, исследуемых в деле, соразмерны указанной вами сумме. С обвинением не согласны. Обжалуем заключение под стражу», — сообщил РБК адвокат Дмитрий Кравченко

Чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович
Бизнес
Вадим Мошкович

Следствие не раскрыло, в чем заключался обман потерпевшего, а обвинение в злоупотреблении полномочиями строится на утверждении о выполнении Мошковичем и Басовым управленческих функций в «Солнечных продуктах», утверждает Кожура. Однако последнее не соответствует действительности, заявил другой адвокат бывшего гендиректора «Русагро» Дмитрий Кравченко. Как отмечает «Ъ», защита считает уголовное дело исключительно коммерческим спором, а предъявленные обвинения незаконными.

«Ни на копейку интересов государства этот спор не касается», — приводит издание слова Кожуры.

Мошковича задержали 26 марта и арестовали на два месяца. Уголовное дело было возбуждено по заявлению кипрской компании «Солпро Инвестмент ЛТД», учредителя холдинга «Солнечные продукты». Бизнесмен не признал свою вину.

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При участии
Виктория Хабарова
Россия «Русагро» Вадим Мошкович уголовное дело обвинение МВД
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