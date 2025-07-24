Посольство призвало российских туристов в Таиланде к осторожности

Посольство России призвало россиян не посещать приграничные районы с Камбоджей из-за эскалации конфликта. Ранним утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. С обеих сторон есть убитые и раненые

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Посольство России в Таиланде призвало находящихся в стране российских граждан воздержаться от посещения приграничных районов с Камбоджей. Рекомендация выдана в связи с эскалацией напряженности на границе Таиланда и Камбоджи, сообщили в дипмиссии.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошла утром 24 июля. Камбоджа применила системы залпового огня, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. В посольстве отметили, что большинство мест, которые популярны у россиян, находятся на достаточно большом удалении от границы с Камбоджей — речь идет о провинции Пхукет и городе Паттайя.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров. В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевые столкновения в прилегающих к границе районах происходили и в 2008–2011 годах. Последний раз в результате трехдневных столкновений погибли шесть камбоджийских и четыре тайских военнослужащих, около 40 военных получили ранения.

Новый виток эскалации начался с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Военные Таиланда заявили, что Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, прежде чем направить войска с тяжелым вооружением в район возле храма Та Моан Тхом. По словам представителя армии Таиланда, бои идут по меньшей мере в шести местах. По информации тайских властей, погибли девять человек, пострадали — 14.

Камбоджа также обвинила Таиланд в использовании тяжелых вооружений и нанесении авиаудара по своей территории. Власти страны назвали действия Таиланда «жестокой и незаконной агрессией». По информации камбоджийской стороны, в результате столкновений есть погибшие и раненые.