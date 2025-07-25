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Политика ,  
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Таиланд выдвинул украинские танки «Оплот» к границе с Камбоджей

Армия Таиланда развернула танки «Оплот» украинского производства на границе с Камбоджей, сообщают местные СМИ и военные обозреватели. В 2013 году Бангкок подписал контракт на поставку 49 таких танков
Учения с танками &laquo;Оплот&raquo; на Украине в 2014 году
Учения с танками «Оплот» на Украине в 2014 году (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Вооруженные силы Таиланда развернула на границе с Камбоджей танки Т-84 «Оплот» украинского производства, сообщили ряд тайских СМИ и военных обозревателей. На это обратил внимание Defence-Blog.

Так, тайский военный обозреватель Сомпонг Нондхаса заявил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что Бангкок во второй половине дня 24 июля направил танковое подразделение «Оплот» для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар.

Также о развертывании танков «Оплот» сообщило издание News Chonburi Rayong.

Defence-Blog пишет, что, несмотря на утверждения, что Таиланд впервые использовал танки «Оплот» в боевых действиях, подтверждений их применения в настоящее время нет.

Танк «Оплот» был разработан Харьковским конструкторским бюро на базе советского Т-80 и производится с 2008 года. Таиланд в 2013 году подписал с предприятием контракт на поставку 49 таких танков к 2017 году. При этом в 2017-м власти Таиланда сообщили, что переходят на закупку военной техники у Китая в связи с нестабильной ситуацией на Украине, которая влияет на поставки вооружений королевству.

Могут ли перерасти в войну столкновения между Таиландом и Камбоджей
Политика
Фото:TPBS / Reuters

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более века спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров.

В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008–2011 годах в прилегающих к границе районах происходили боевые столкновения.

Обострение военного конфликта между Таиландом и Камбоджей началось с перестрелки военнослужащих сухопутных войск на спорном участке границы. По данным тайских властей, бои охватили не менее шести районов.

Камбоджийские силы нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по гражданской инфраструктуре. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. В ответ ВВС Таиланда атаковали цели на территории Камбоджи. Королевство начало военную операцию «Война за землю» с задействованием сухопутных подразделений и авиации, в том числе истребителей F-16.

Бангкок призвал своих граждан покинуть Камбоджу, а также принял решение эвакуировать жителей четырех провинций вдоль границы.

Камбоджа запросила экстренное заседание Совбеза ООН и призвала предпринять меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Дипломатические источники AFP сообщили, что заседание пройдет в закрытом режиме 25 июля.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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