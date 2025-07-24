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Политика ,  
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Таиланд призвал своих граждан покинуть Камбоджу из-за эскалации конфликта

Власти Таиланда просят граждан покинуть Камбоджу на фоне эскалации конфликта
Посольство&nbsp;Таиланда в Пномпене, Камбоджа, 24 июля 2025 года
Посольство Таиланда в Пномпене, Камбоджа, 24 июля 2025 года (Фото: Chantha Lach / Reuters)

Власти Таиланда обратились к своим гражданам с призывом срочно покинуть Камбоджу в связи с серий боестолкновений на границе двух стран, передает CNN со ссылкой на заявление тайского посольства в Пномпене. Дипломаты считают, что конфликт «затянется и может еще больше расшириться».

«Гражданам Таиланда, в настоящее время проживающим в Камбодже без существенных причин оставаться, рекомендуется покинуть страну, как только это станет безопасно», — говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство также просит граждан Таиланда воздержаться от любых несущественных поездок в Камбоджу.

На границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки, есть погибшие
Политика

Кроме того, власти Таиланда приняли решение эвакуировать жителей четырех провинций вдоль границы с Камбоджей. Речь о провинциях: Сурина, Бурирама, Си Са Кета и Убонратчатхани, пишет журнал Nation. Эвакуированным предоставят еду и медпомощь.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более века спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 года Международный суд ООН постановил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако не привело к завершению споров. В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008-2011 годах в прилегающих к границе районах происходили боевые столкновения.

В этот раз обострение военного конфликта началось с перестрелки военнослужащих сухопутных войск на спорном участке границы. По данным тайских властей, бои идут по меньшей мере в шести местах. Камбоджийская армия ударила системами «Град» по гражданским объектам, есть погибшие и раненые. В свою очередь ВВС Таиланда нанесли удары по целям на территории Камбоджи.

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Теги
Денис Малышев
Таиланд Камбоджа военный конфликт эвакуация
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