FT узнала, как Германия собирается создать «самую сильную армию в Европе»

В Германии готовят инициативу, предусматривающую ежегодное наращивание количества добровольцев из числа 18-летних до 40 тыс. человек к 2031-му, пишет FT. В случае неудачи есть вероятность возврата обязательного призыва

Немецкому правительству в конце августа представят законопроект, который предусматривает ежегодный набор в армию на добровольной основе до 40 тыс. подростков к 2031 году, сообщает Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников.

В этом году Минобороны Германии рассчитывает привлечь на службу 15 тыс. молодых людей в рамках добровольческой программы и ежегодно увеличивать это число на 3-5 тыс. человек. Добровольцы будут автоматически зачисляться в резерв, однако в ведомстве надеются, что новые стимулы побудят больше молодых людей стать профессиональными солдатами, пишет FT.

По словам людей, знакомых с планом, инициатива предусматривает зарплату для добровольцев в размере около €2 тыс. в месяц после уплаты налогов. Также у них будет возможность приобрести новые навыки и квалификацию, пройти языковые курсы и получить субсидии на получение водительских прав.

Если бундестаг одобрит законопроект, что со следующего года все юноши, которым исполнится 18 лет (примерно 300 тыс. по подсчетам FT), должны будут пройти анкетирование для оценки их пригодности и желания служить в армии. Для девушек опросник будет добровольным.

С 2028 года, когда будет создан достаточный потенциал, все 18-летние юноши также должны будут проходить обязательное медицинское обследование, чтобы власти Германии «смогли составить полную картину имеющегося персонала, который мог бы участвовать в боевых действиях в случае полномасштабной войны», передает издание.

Первоначальный срок службы, согласно законопроекту, составит шесть месяцев, но может быть продлен. При этом законопроект будет включать положение, позволяющее правительству восстановить обязательную воинскую повинность, если усилия по набору добровольцев не будут успешными. Однако в этом пункте нет фиксированной цели или временных рамок, которые могли бы привести в действие запасной вариант, отмечает газета.

Германия отказалась от обязательного призыва в армию в 2011 году. но только на период мирного времени. С тех пор численность войск значительно сократилась и составляет около 181,5 тыс. человек на данный момент. Дефицит личного состава оценивается в 100 тыс. человек.

По оценкам военных чиновников, к 2035 году численность немецкой армии должна вырасти до 260 тыс. служащих, а количество резервистов, которых могут задействовать в кризисных ситуациях должно увеличиться с 60 до 200 тыс. человек.

Канцлер Фридрих Мерц пообещал сделать немецкую армию сильнейшей в Европе. На этом фоне в Германии ведутся споры о необходимости возврата обязательного призыва на службу. За это выступает, например, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.