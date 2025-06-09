В бундестаге возникли споры о возврате обязательного призыва в армию

В партии Мерца призывают вернуть обязательную службу, в то время как в СДПГ выступают за привлечение добровольцев, отмечая недостаток инфраструктуры для массового притока призывников

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Немецкие законодатели из Христианского демократического союза (ХДС, партия канцлера Германии Фридриха Мерца) считают, что Берлин может вернуться к обязательному призыву из-за сокращения армии, передает Politico.

Издание отмечает, что правительство разрабатывает законопроект о «возрождении бундесвера», однако новая модель военной службы, как ожидается, не включает принудительного призыва. Она предусматривает ограниченный процесс регистрации, направленный на выявление молодых людей, которые проявляют интерес или потенциал к службе. Но цель состоит в том, чтобы побудить такую молодежь поступить на добровольную контрактную службу.

«Если выяснится, что значительные потребности в персонале для бундесвера, способного к обороне и сдерживанию, особенно в свете новых планов НАТО, не могут быть удовлетворены с помощью чисто добровольной модели, придется ввести обязательные элементы», — говорит представитель ХДС в комитете бундестага по обороне Томас Эрндль.

Он подчеркнул, что между ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) есть коалиционное соглашение, в котором говорится, что возрожденная военная служба «первоначально» будет добровольной. Консерваторы считают, что такая формулировка оставляет возможность для возвращения обязательной службы.

В то же время в СДПГ выступают против принудительной службы. «Призыв на военную службу сейчас нам совершенно не помогает, потому что у нас просто нет для этого возможностей — ни в казармах, ни на тренировках», — сказал глава Минобороны Германии Борис Писториус на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. — Сначала необходимо создать эти возможности. До тех пор [остается служба на добровольной основе]».

Его соратник по партии, представитель СДПГ по оборонной политике в бундестаге Фалько Дроссман также отмечает проблемы отсутствия казарм, оборудования, инфраструктуры и инструкторов для обучения. По его словам, в настоящее время в Германии этого нет в достаточном количестве, чтобы справиться с массовым притоком призывников.

Дроссман считает, что нынешние дебаты не затрагивают «реальные проблемы». «Я твердо верю, что новая военная служба будет организована таким привлекательным образом, что более чем достаточное количество молодых людей предпочтут добровольно записаться на нее, а не возвращаться к призыву», — заявил он.

Германия отказалась от обязательного призыва на военную службу в 2011 году, но только на период мирного времени. С тех пор численность войск значительно сократилась и составляет около 181,5 тыс. человек на данный момент. Дефицит личного состава оценивается в 100 тыс. человек.

Военные говорят, что без возвращения обязательной службы бундесвер не сможет набрать нужное число людей. «Мы не считаем, что полагаться только на добровольцев будет достаточно», — сказал резидент Ассоциации резервистов бундесвера Патрик Сенсбург.

Писториус в конце мая допускал, что Германия может вернуться к обязательному призыву со следующего года, если не удастся привлечь достаточного числа добровольцев. При этом, по его оценке, набрать необходимое количество человек только за счет дополнительных военнослужащих в ближайшие два с половиной года не получится, для этого нужно восстановить часть резервистов.