В Свердловской области призвали рожать больше из-за нехватки электриков

О том, что в России наблюдается крайне сложная ситуация с демографией, неоднократно заявлял президент. Гендиректор фонда капремонта Свердловской области призвал больше рожать, чтобы в том числе компенсировать дефицит электриков

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Для решения кадрового дефицита в России необходимо рожать как минимум трех детей, заявил гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов в эфире телеканала «ОТВ».

В разговоре с журналистом Суханов назвал главной проблемой строительной отрасли нехватку рабочих сил и добавил, что электриков «можно по пальцам пересчитать, их просто не хватает». По его мнению, чтобы решить эту проблему, россиянам надо «учиться больше детей создавать».

«У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. <...> И президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет», — сказал глава фонда.

Региональный фонд капремонта Свердловской области был создан в 2014 году во исполнение регионального закона «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Фонд является некоммерческой организацией, получающей в том числе госфинансирование.

По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41, сообщал Росстат. По сравнению с 2022 годом (1,42) показатель незначительно снизился, но по итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет. На рождаемость в целом влияет совокупность факторов: численность населения в репродуктивном возрасте, уровень доходов, социокультурные и демографические установки, меры государственной поддержки, ситуативные факторы, отмечали РБК в пресс-службе Минтруда.

Президент Владимир Путин заявлял, что в России наблюдается крайне сложная ситуация с демографией. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что принимаются меры для того, чтобы подвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата.