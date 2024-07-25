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Le Monde рассказала об обвиняемом в шпионаже во Франции шеф-поваре

Le Monde рассказала об обвиняемом в шпионаже во Франции шеф-поваре Грязнове
Кирилл Грязнов
Кирилл Грязнов (Фото: kirillgryaznoff / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянин, задержанный в начале недели французскими властями по подозрению в шпионаже и «организации мероприятий, которые могли бы привести к дестабилизации» во время Олимпийских игр в Париже, оказался 40-летним Кириллом Грязновым, который ранее участвовал в российских реалити-шоу и позиционировал себя как шеф-повар, прошедший обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники и оказавшиеся в распоряжении издания документы.

Газета отмечает, что на Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Грязнова подписаны свыше 10 тыс. человек. Там он числе выкладывал фотографии и видео с традиционными французскими рецептами. При этом Le Monde пишет, что известность на родине он получил после участия в российских аналогах шоу «Холостяк» и «Топ-шеф» («Выбери меня» на «Домашнем» и «Дачный ответ» на НТВ).

В разговоре со своими друзьями Грязнов не упоминал ни о своей прежней карьере в качестве юриста в российском инвестиционном фонде, ни о работе в фирме по слияниям и поглощениям в Люксембурге, пишет газета.

По данным Le Monde, французские спецслужбы следили за Грязновым с мая 2024 года. 8 числа того месяца «элитный повар» должен был лететь рейсом Стамбул-Париж, однако его не пустили на борт из-за состояния алкогольного опьянения. В итоге он вернулся другим рейсом, вылетевшим из Болгарии. В этот промежуток Грязнов якобы связался со своим куратором из ФСБ и сообщил ему, что «французы собираются провести церемонию открытия, какой еще никогда не было».

Также в распоряжении Le Monde оказалась копия электронного письма, которое Грязнов направил своему арендодателю в Париже в 2012 году. В нем, в частности, россиянин написал, что «работает на правительство Москвы». Кроме этого, пишет газета, с конца 2000-х дипломированный юрист получал электронные письма с просьбой «проверить» анкеты некоторых российских разведчиков.

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Фото:Marko Djurica / Reuters

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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