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Дело Абызова ,  
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Автозак с Абызовым попал в ДТП

Автозак с экс-министром Открытого правительства Абызовым попал в ДТП
Сюжет
Дело Абызова
В декабре 2023 года суд приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве, создании ОПС и легализации доходов. Защита экс-министра обжаловала приговор, однако слушание перенесли из-за травмы Абызова
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Мосгорсуд отложил на 20 августа рассмотрение жалобы защиты на приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима, сообщили «РИА Новости» в суде.

Как сообщил РБК адвокат экс-министра Александр Аснис, 23 июля Абызов попал в ДТП, когда его везли из суда в СИЗО «Лефортово», он получил травмы. Его доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника, однако подтвердился лишь сильный ушиб нижней части спины, уточнял источник «Известий».

По его словам, накануне в суде Абызову вновь стало плохо — ему вызвали скорую и оказали медицинскую помощь на месте. В итоге заседание суда не состоялось, его отложили на 20 августа.

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Абызов координировал деятельность Открытого правительства с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года. Сотрудники ФСБ задержали его в конце марта 2019 года, когда он выезжал из Внуково по прилете из Италии.

По версии следствия, экс-министр и 11 его подельников в 2012–2018 годах, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний СИБЭКО и РЭС в размере 4 млрд руб. Также, как отмечали в СК, обвиняемые причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд руб.» Абызов вину не признал, он называл обвинение «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса».

21 декабря 2023 года Преображенский суд признал Абызова виновным по статьям о мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческом подкупе. Экс-министра приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 млн руб. Другие фигуранты получили от пяти до 12 лет колонии. В декабре адвокаты Абызова обжаловали приговор.

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