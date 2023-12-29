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Дело Абызова ,  
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Адвокаты осужденного на 12 лет экс-министра Абызова обжаловали приговор

Защита осужденного на 12 лет колонии экс-министра Абызова обжаловала приговор
Сюжет
Дело Абызова
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокаты бывшего министра по вопросам «открытого правительства» России Михаила Абызова, осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества, обжаловали приговор, сообщили РБК в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

21 декабря суд признал Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), а также двух преступлений по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 203 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса.

Тогда адвокат Александр Аснис сообщил РБК, что решение об обжаловании приговора будет приниматься после консультации с подзащитным.

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26 марта 2019 года бывшего министра по вопросам «открытого правительства» задержали сотрудники ФСБ при выезде из терминала бизнес-авиации Внуково-3. Он прилетел в Россию из Италии на день рождения бывшего коллеги. Источники РБК рассказали, что приезд экс-чиновника «стал результатом комбинации оперативников».

В обвинительном заключении на 122 листах говорилось, что Абызов причастен к созданию преступного сообщества или участию в нем, мошенничеству в особо крупном размере, отмыванию денег, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу и незаконной предпринимательской деятельности.

Следователи считают, что целью сообщества было завладеть деньгами крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По версии следствия, оно действовало в период с 2011 по 2014 год и похитило 4 млрд руб.

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Абызов назвал обвинительное заключение произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса и антиправовым текстом, противоречащим нормам законодательства.

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Теги
Михаил Абызов новости обжалование Открытое правительство

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