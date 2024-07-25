В Литве решили разработать план эвакуации населения на случай войны

План массовой эвакуации населения на случай войны создают и отработают в ходе учений в Литве, сообщило МВД. Глава литовского МИДа называл вероятным риск военного противостояния с Россией в случае ее победы на Украине

Фото: Alexis Mitas / Getty Images

В Литве разрабатывают план массовой эвакуации населения в случае войны, в дальнейшем его реализуют в ходе учений, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Разработкой плана занимаются МВД, Минобороны, Министерство транспорта и связи, национальный центр кризисного управления и другие госучреждения. «С ведомствами было достигнуто соглашение об их обязанностях и задачах по подготовке к эвакуации жителей, и в настоящее время от муниципалитетов ожидаются конкретные данные о возможностях и потребностях», — говорится в сообщении.

В начале июля МВД запросило у муниципалитетов сведения о количестве подлежащих эвакуации жителей, маршрутах, наличии транспорта для перевозки людей, мест размещения и необходимом финансировании.

«После завершения подготовки плана эвакуации он будет утвержден постановлением правительства. Идея также будет опробована в ходе учений по гражданской обороне», — добавили в МВД.

Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис ранее называл вероятным риск войны с Россией в случае ее победы на Украине. «Я не могу сказать, когда это будет. Может быть, через десять лет, может быть, через пять лет, может быть, через несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но — и я это чувствую и очень ясно понимаю — у нас может быть очень мало времени», — утверждал он в интервью LRT. Вместе с тем командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис исключал возможность столкновений России и стран НАТО в 2024–2025 годах, но допускал изменение ситуации.

Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии заинтересованности Москвы воевать со странами НАТО, в том числе с Литвой, и о желании развивать с ними отношения. Он также заявлял, что Россия не имеет территориальных претензий к членам Североатлантического альянса.