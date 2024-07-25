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Выборы президента США ,  
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Харрис предложила выбрать между страной ненависти и «чем-то другим»

Камала Харрис подтвердила намерение баллотироваться на пост президента США
Сюжет
Выборы президента США
Харрис предложила выбрать свободу и обвинила Трампа в желании сделать из США «страну хаоса, страха и ненависти». Тот в ответ называет ее сумасшедшей и ставит в вину начало боев между Россией и Украиной

Харрис предложила выбрать между страной ненависти и «чем-то другим»
Video

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала в X свое первое предвыборное видео как кандидат на пост президента и заявила о планах участвовать в ноябрьских выборах.

«Некоторые люди думают, что мы должны быть страной хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем что-то другое. Мы выбираем свободу», — сказала она, пока в видео мелькали фрагменты выступлений кандидата от республиканцев Дональда Трампа и его вице-президента Джеймса Вэнса.

Свобода, пояснила она, касается не только выживания, но и развития. Речь идет о безопасности от насилия с применением огнестрельного оружия, решениях относительно собственного тела, отсутствии детской бедности, доступности здравоохранения и равенстве всех перед законом — на последней фразе в видео снова возникло изображение Трампа, на этот раз магшот, сделанный полицейскими при аресте.

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Как отмечает The Guardian, нынешний ролик разительно отличается от ее рекламы перед выборами 2020 года, когда она тоже выдвигалась в президенты, но быстро вышла из гонки. В том видео, которое ныне стало вирусно распространяться по интернету, личность Харрис напрямую противопоставлялась Трампу: «Она преследовала сексуальных маньяков. Он один из них».

Харрис выдвинулась в президенты на прошлой неделе после отказа от участия в них нынешнего главы государства Джо Байдена. Он был фаворитом праймериз, но отступил под давлением однопартийцев после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали множество вопросов насчет его возраста и когнитивных способностей. Он выступил в поддержку Харрис, вскоре она неформально заручилась поддержкой большинства делегатов, но официально демократы определятся со своим кандидатом на съезде в Чикаго в середине августа.

Трамп, в свою очередь, назвал Харрис «радикальной левой сумасшедшей», «такой же, как Байден, но гораздо более радикальной» и виновной в «катастрофической» политике администрации Байдена. «Камала Харрис хочет стать президентом для жестоких преступников, нелегальных иммигрантов. Я буду президентом для законопослушных американцев», — пообещал Трамп перед сторонниками на митинге в Северной Каролине. Он также заявил, что та опозорилась, попытавшись, но не сумев удержать Россию от начала боев с украинской армией.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Камала Харрис США Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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