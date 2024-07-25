Харрис предложила выбрать свободу и обвинила Трампа в желании сделать из США «страну хаоса, страха и ненависти». Тот в ответ называет ее сумасшедшей и ставит в вину начало боев между Россией и Украиной

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Вице-президент США Камала Харрис опубликовала в X свое первое предвыборное видео как кандидат на пост президента и заявила о планах участвовать в ноябрьских выборах.

«Некоторые люди думают, что мы должны быть страной хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем что-то другое. Мы выбираем свободу», — сказала она, пока в видео мелькали фрагменты выступлений кандидата от республиканцев Дональда Трампа и его вице-президента Джеймса Вэнса.

Свобода, пояснила она, касается не только выживания, но и развития. Речь идет о безопасности от насилия с применением огнестрельного оружия, решениях относительно собственного тела, отсутствии детской бедности, доступности здравоохранения и равенстве всех перед законом — на последней фразе в видео снова возникло изображение Трампа, на этот раз магшот, сделанный полицейскими при аресте.

Как отмечает The Guardian, нынешний ролик разительно отличается от ее рекламы перед выборами 2020 года, когда она тоже выдвигалась в президенты, но быстро вышла из гонки. В том видео, которое ныне стало вирусно распространяться по интернету, личность Харрис напрямую противопоставлялась Трампу: «Она преследовала сексуальных маньяков. Он один из них».

Харрис выдвинулась в президенты на прошлой неделе после отказа от участия в них нынешнего главы государства Джо Байдена. Он был фаворитом праймериз, но отступил под давлением однопартийцев после провальных дебатов с Трампом, которые вызвали множество вопросов насчет его возраста и когнитивных способностей. Он выступил в поддержку Харрис, вскоре она неформально заручилась поддержкой большинства делегатов, но официально демократы определятся со своим кандидатом на съезде в Чикаго в середине августа.

Трамп, в свою очередь, назвал Харрис «радикальной левой сумасшедшей», «такой же, как Байден, но гораздо более радикальной» и виновной в «катастрофической» политике администрации Байдена. «Камала Харрис хочет стать президентом для жестоких преступников, нелегальных иммигрантов. Я буду президентом для законопослушных американцев», — пообещал Трамп перед сторонниками на митинге в Северной Каролине. Он также заявил, что та опозорилась, попытавшись, но не сумев удержать Россию от начала боев с украинской армией.