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Выборы президента США ,  
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FT узнала, кого из кандидатов в президенты США поддерживает Уолл-стрит

FT: финансисты с Уолл-стрит меняют позицию по поддержке демократов
Сюжет
Выборы президента США
Пока Байден был кандидатом в президенты, некоторые финансисты, разочаровавшиеся в его антимонопольной политике, уже были готовы поддержать Трампа, однако замена Байдена на Харрис заставила многих изменить позицию, выяснила FT
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Marco Bello / Reuters)

За последние три с половиной года американские финансисты с Уолл-стрит (улица считается историческим центром финансового квартала Нью-Йорка) настолько разочаровалась в антимонопольной политике президента США Джо Байдена, что многие из тех, кто ранее поддерживал Демпартию, начали задумываться о том, чтобы поддержать на выборах республиканца Дональда Трампа либо вовсе бойкотировать голосование, пишет Financial Times (FT) cо ссылкой на источники.

Вместе с тем, отмечает газета, после снятия кандидатуры Байдена, который поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента, крупные финансисты вновь начали пересматривать отношение к демократам. Этому также способствовало выдвижение Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты от республиканцев.

По данным FT, финансисты считают Вэнса экономическим популистом, способным к еще большему ужесточению антимонопольной политики, «инициированной байденовскими антимонопольщиками».

«Вэнс поддерживает антикорпоративное, популистское и изоляционистское убеждение, что крупный бизнес, международная торговля, Уолл-стрит, слияния, иммиграция и т.д. — все это направлено на то, чтобы навредить «настоящим американцам», — заявил один из источников газеты. В то же время Харрис, по его словам, более умеренная. «Хотя она будет жесткой в плане обеспечения соблюдения закона, это будет рациональное обеспечение», — добавил собеседник FT.

Газета отмечает, что сегодня Вэнс находится в авангарде поколения популистов MAGA (Make America Great Again — лозунг сторонников Трампа), которые осуждают антиконкурентное поведение американских компаний и рассматривают крупные технологические компании как угрозу свободе слова, препятствующую созданию рабочих мест и пропагандирующую левые ценности. Эта риторика, пишет FT, встревожила Уолл-стрит, где некоторые финансисты называют Вэнса правым альтер эго Берни Сандерса — сенатора от штата Вермонт, известного своими социалистическими взглядами.

«Джей Ди Вэнс, возможно, найдет отклик у сторонников MAGA, но более широкое деловое сообщество сегодня очень обеспокоено, как и должно быть», — рассказал газете один из крупных финансистов. Один из ведущих юристов по антимонопольному праву также заявил FT, что взгляды Вэнса более радикальны, чем взгляды председателя FTC Лины Хан и помощника генерального прокурора Джонатана Кантера (одни из наиболее видных антимонопольщиков в США. — РБК), которые основаны на ограничении доминирования на рынке, а не на тотальном противодействии слияниям и поглощениям.

«Хотя я не хочу этого говорить, — сказал один из ведущих финансистов, — реализация политики Джея Ди Вэнса на самом деле заставит Уолл-стрит с нетерпением ждать возвращения Лины Хан».

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Политика
Дональд Трамп (справа) и&nbsp; Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс — 39-летний сенатор от штата Огайо, который до этого работал военным корреспондентом во время войны в Ираке, а также написал несколько книг. Политик считается представителем «новых правых» — популистского течения, которое отрицает ряд традиционных для республиканцев ценностей, пишет USA Today. Так, Вэнс поддерживает торговые тарифы и выступает против вмешательства США в иностранные конфликты, в том числе на Украине.

Трамп объявил его своим кандидатом в вице-президенты 15 июля. Политик объяснил свой выбор тем, что у Вэнса была «очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов», так что во время предвыборной кампании он будет уделять большое внимание людям, за которых боролся.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Трампа уже номинировали кандидатом от Республиканской партии. Харрис, занимающая пост вице-президента, пока не является официальным кандидатом в президенты от демократов (национальный съезд Демпартии планируется провести с 19 по 22 августа 2024 года). Согласно опросу Reuters/Ipsos после выхода Байдена из гонки, Харрис поддерживают 44% избирателей, а Трампа — 42%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп Уолл-стрит финансисты США Камала Харрис выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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