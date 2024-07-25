Минобороны отчиталось об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу
Российские военные нанесли удар ракетными комплексами «Искандер» по Харьковскому бронетанковому заводу (ХБЗ), сообщило Минобороны.
В результате удара уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.
Ранее утром ведомство сообщило о еще одном ударе в промзоне Харькова — целью «Искандера» там также стал пункт дислокации военнослужащих. В результате убиты до 100 человек, включая 40 зарубежных инструкторов и около 60 военнослужащих ВСУ.
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.
ХБЗ неоднократно становился целью российских ударов, о поражении объектов на территории заводского комплекса Минобороны сообщало с 2022 года. Повторные удары несколько раз наносились и в последующие годы, в том числе несколько раз осенью 2023 года.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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