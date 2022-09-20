Минобороны заявило об уничтожении цехов бронетанкового завода в Николаеве
Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, где ремонтировалась украинская военная техника, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
По информации ведомства, российские войска ударили по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах сел Терновка и Андреевка Херсонской области и уничтожили до 100 военных и семи боевых бронемашин.
«Кроме того, в городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», — говорится в сообщении Минобороны.
Российские военные также нанесли удары по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ в районах сел Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, села Богородичное в ДНР, села Новогригоровка (Волчановка) и города Новая Одесса Николаевской области, сообщили в Минобороны.
Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 49 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, говорится в сводке министерства.
Россия седьмой месяц ведет на Украине военную спецоперацию. С конца августа Минобороны России неоднократно сообщало о «безуспешных» попытках контрнаступления ВСУ. 10 сентября ведомство объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи (Харьковская область Украины), объяснив решение необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации. «Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — заявил президент Владимир Путин.