Минобороны заявило об уничтожении цехов бронетанкового завода в Николаеве

По данным Минобороны России, за минувшие сутки российские военные также уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях

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Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве, где ремонтировалась украинская военная техника, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

По информации ведомства, российские войска ударили по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах сел Терновка и Андреевка Херсонской области и уничтожили до 100 военных и семи боевых бронемашин.

«Кроме того, в городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения», — говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные также нанесли удары по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ в районах сел Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, села Богородичное в ДНР, села Новогригоровка (Волчановка) и города Новая Одесса Николаевской области, сообщили в Минобороны.

Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 49 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, говорится в сводке министерства.

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Россия седьмой месяц ведет на Украине военную спецоперацию. С конца августа Минобороны России неоднократно сообщало о «безуспешных» попытках контрнаступления ВСУ. 10 сентября ведомство объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи (Харьковская область Украины), объяснив решение необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации. «Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — заявил президент Владимир Путин.