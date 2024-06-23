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Военная операция на Украине ,  
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В Германии украинским беженцам предложили работу или возвращение домой

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинским беженцам в Германии следует либо устроиться на работу, либо вернуться в родную страну, заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт в интервью изданию Bild.

По его словам, Германии необходимы более строгие обязательства для граждан, ищущих убежища. Также необходимо сотрудничать с теми, кто хочет устроиться на работу, отметил Добриндт. По его мнению, предложение по работе должно быть частью интеграционных услуг.

Выплачиваемое Германией пособие для украинских беженцев тормозит их трудоустройство, заявил политик. Многие украинские граждане не ищут работу и продолжают жить на государственные деньги, добавил он.

В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат
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Фото:Maja Hitij / Getty Images

В Германии украинские беженцы получают не стандартные выплаты, а гражданское пособие. Пособие на одного человека составляет от €506 до €563, на подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводят €471. Выплаты для украинцев в Германии выше, чем в некоторых других европейских странах. На данный момент в стране проживают более 1 млн украинцев.

В июне во фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов уже выступали против высоких пособий для украинских граждан. Глава фракции Торстен Фрай заявил, что выплаты создают «совершенно ложные стимулы». Он подчеркнул, что большинство украинских беженок в других странах «давно работают».

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Теги
Военная операция на Украине Германия Украина беженцы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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