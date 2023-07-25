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На Украине проведут новую проверку убежищ после увольнений чиновников

Секретарь СНБО Украины Данилов потребовал провести новую проверку укрытий после увольнений
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Военная операция на Украине
По итогам прошлой проверки Кличко объявили выговор, а ряд глав районных администраций были уволены. Ее результаты показали, что 77% укрытий на Украине пригодны для использования, но многие «не соответствуют никаким стандартам»

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой провести проверку исполнения решения ведомства по обустройству укрытий. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Два дня назад я обратился к премьер-министру, чтобы была следующая проверка, каким образом выполняется решение СНБО. Я думаю, что в ближайшее время все территории будут исследованы, и мы предоставим публичный отчет», — сказал Данилов (цитата по Укринформ).

Он предупредил, что если «на некоторых территориях, которые определялись, не будет изменений, или они будут недостаточны для защиты граждан, обязательно будут соответствующие кадровые решения».

Результаты предыдущей проверки бомбоубежищ на Украине показали, что 77% из них пригодны для использования, но многие укрытия «не соответствуют никаким стандартам», говорилось в заявлении украинского кабмина.

Проверку укрытий на Украине провели после того, как в ночь на 1 июня во время воздушной тревоги и взрывов в Киеве жители Деснянского района не смогли попасть в укрытие в одной из поликлиник — погибли три человека. Были открыты уголовные дела, в том числе о халатности.

Президент Украины Владимир Зеленский после случившегося призвал местные власти «включать голову». Он заявил, что ответственность за произошедшее понесут все виновные, и добавил, что «может быть нокаут» (в прошлом мэр Киева Виталий Кличко был боксером).

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Кличко признал, что ответственность лежит в том числе и на нем, но отметил, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства. Он также обвинял их в том, что выделенные из бюджета деньги на организацию укрытий были освоены только на 10%.

По итогам проверки Кличко и нескольким главам районных администраций объявили выговор. Ряд чиновников, в том числе руководитель администрации Деснянского района Киева, где погибли люди, Дмитрий Ратников, были уволены.

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Укрытие СНБО Украина проверка
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