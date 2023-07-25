Китай выступил против превращения интернета в «поле битвы»

Ключевой концепцией интернета является открытость, и Китаю не хотелось бы превращать его в «поле битвы» за цифровой «железный занавес», заявил член Политбюро ЦК КПК Ван И на переговорах в Йоханнесбурге, сообщает CGTN.

По его словам, Китай выступает против любой технологической или кибернетической гегемонии. Ван И заявил, что киберпространство должно быть справедливым, динамичным, открытым и безопасным, отметив, что в Китае безопасность в цифровом пространстве высоко ценится. При этом Пекин готов сотрудничать со всеми развивающимися странами, продвигая глобальное управление интернетом.

В последние годы Коммунистическая партия Китая (КПК) оказывает все больше давления на интернет-компании, чтобы более пристально контролировать онлайн-сервисы. На правительственном уровне запрещены Facebook, Twitter, YouTube, а также многие другие западные ресурсы.

В Китае действует система фильтрации контента в интернете — «Золотой щит», который пользователи интернета прозвали «Великим Китайским файрволом». В его функции входит ограничивать доступ к ряду иностранных сайтов, к тому же, веб-издания не могут публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сайтов или СМИ, либо ссылаться на них, также сайты фильтруются по ключевым словам, связанным с госбезопасностью.