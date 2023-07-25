В Госдуме предложили наделить регионы правом выдавать оружие

Спецпредприятия, получившие боевое оружие, будут содействовать силовикам в охране общественного порядка и обеспечении безопасности. Регионы ранее просили дать им возможность вооружать тероборону для защиты границ

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В время проведения мобилизации или военного положения для обеспечения общественного порядка в регионах могут быть созданы специальные государственные унитарные предприятия (ГУП), их сотрудники будут вооружены стрелковым оружием. Это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта о призывном возрасте. Изменения вносятся в закон о действии разрешительных документов в сфере оборота оружия и в сфере охранной деятельности.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по решению президента Российской Федерации создаются специализированные государственные унитарные предприятия», — говорится в поправках.

Власти регионов, где будут созданы такие ГУП, смогут передавать им боевое ручное стрелковое оружие и патроны во временное пользование для применения в качестве боевого оружия. Оно будет храниться в специально оборудованных для этого помещениях.

Проект предполагает, что эти предприятия станут юрлицами «с особыми уставными задачами». В их функции будет входить содействие правоохранительным органам, органам ФСБ и военного управления в части охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, защиты госграницы, борьбы с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями. Сотрудники ГУП также смогут пресекать работу дронов, подводных и надводных аппаратов — как с помощью средств подавления сигналов управления, так и посредством уничтожения. Исполнять иные функции, не предусмотренные законопроектом, ГУП запрещено.

Права и обязанности работников таких ГУП будут регулироваться законом о ведомственной охране. На них распространят пределы и случаи применения физической силы, специальных средств и оружия, гарантии и ответственность, которые действуют для работников ведомственной охраны. Власти субъектов также должны разработать для них форму удостоверений и контролировать их деятельность.

Главы граничащих с Украиной регионов ранее предлагали закрепить в законодательстве возможность выдавать боевое оружие участникам территориальной обороны. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что отряды теробороны тренируются в регионе с прошлого ноября и уже считаются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение. В то же время губернатор отметил, что бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона ищут «законное основание» для его предоставления.

«С нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов», — поддержал Гладкова курский губернатор Роман Старовойт.