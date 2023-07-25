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Шойгу поедет в КНДР для укрепления военных связей с Пхеньяном

Российская делегация во главе с Шойгу отправится в КНДР 25 июля
Шойгу возглавит делегацию Минобороны, которая проведет в Северной Корее два дня. В ведомстве утверждают, что этот визит поспособствует «укреплению российско-северокорейских военных связей»
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Российское Минобороны направит делегацию в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны, сообщили в ведомстве. Делегацию возглавит лично министр обороны Сергей Шойгу.

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — заявили в Минобороны.

Корейская война длилась более трех лет, с конца июня 1950 по конец июля 1953 года, однако официально мирный договор до сих пор не подписан, страна оказалась разделена по 53-й параллели на Северную и Южную Кореи. Помощь КНДР оказывали СССР и Китай, тогда как на стороне Южной Кореи были США, Великобритания, Франция, Нидерланды и другие западные страны.

В прошлом ноябре координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Позднее он уточнил, что та поставляла боеприпасы ЧВК «Вагнер». Однако российские дипломаты опровергали эти утверждения. Так, посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что о подобных поставках не может быть и речи, поскольку КНДР сама находится в предвоенной ситуации. «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — подчеркивал он.

Теги
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Сергей Шойгу КНДР Минобороны
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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