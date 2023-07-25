Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Врачи рассказали о рисках грозящего европейцам теплового стресса Общество, 06:00
Эксперты МАГАТЭ нашли противопехотные мины на внешнем периметре ЗАЭС Политика, 05:40
Минобороны заявило о 10 попытках атак ВСУ в ДНР Политика, 05:30
Бастрыкин счел недопустимой неуплату налогов при миллионных доходах Политика, 05:09
Президент Венесуэлы поднялся на борт российского корабля «Перекоп» Общество, 05:05
Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей Политика, 04:19
Россияне назвали самые опасные для туризма страны Общество, 04:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта Общество, 03:53
На акции протеста в Тель-Авиве пострадали 10 полицейских Политика, 03:33
Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову Общество, 03:32
«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов Политика, 03:24
Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки Общество, 02:59
На подступах к Киеву сработали силы ПВО Политика, 02:39
Полиция Тель-Авива разогнала протестующих с помощью водометов Политика, 02:28
Дело инстаблогеров ,  
0 

Бастрыкин счел недопустимой неуплату налогов при миллионных доходах

Бастрыкин счел недопустимыми миллионные заработки блогеров, не платящих ни копейки налогов
Сюжет
Дело инстаблогеров
Ситуация, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству», недопустима, заявил глава Следственного комитета, упомянув дела против блогеров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ситуация, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству», недопустима, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Он упомянул дела против блогеров. «Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — отметил Бастрыкин.

Глава СК не исключил, что с претензиями могут столкнуться и другие блогеры, «если не извлекут уроков из примера коллег».

В марте блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема обвинили в уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. и пособничестве в этом. Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, однако ее доходы с июля 2020 по июль 2022 года превысили лимит в 150 млн руб. в год. Не желая переходить на общую систему налогообложения, блогер разделила на части бизнес по продаже фитнес-марафонов и часть доходов переписала на супруга и других родственников. Позднее Чекалиной и ее мужу были предъявлены обвинения в отмывании 130 млн руб. Суд запретил Лерчек и ее мужу пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. В июле следствие настаивало на помещении обвиняемых под домашний арест, но суд отказал.

Еще одно дело о неуплате налогов связано с блогером Еленой Блиновской — автором «Марафонов желаний». Ее задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии следствия, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Блиновскую также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужу Алексею инкриминируют те же статьи, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама блогер находится под домашним арестом. Адвокат Блиновской Наталья Сальникова утверждала, что ее подзащитная возместила 30 млн руб. от общей суммы неуплаченных налогов. Однако Бастрыкин заявлял, что автор «Марафонов желаний» погасила лишь 10 млн руб. задолженности из 918,9 млн. Блиновская раскаялась и признала свою вину.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Александр Бастрыкин блогеры неуплата налогов
Материалы по теме
Двое сотрудничавших с Блиновской ярославцев получили условные сроки
Общество
МВД опровергло сговор следователя с адвокатом блогерши Лерчек
Общество
Суд отказался снять арест с имущества блогера Лерчек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter