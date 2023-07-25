Бастрыкин счел недопустимой неуплату налогов при миллионных доходах

Ситуация, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству», недопустима, заявил глава Следственного комитета, упомянув дела против блогеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ситуация, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству», недопустима, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Он упомянул дела против блогеров. «Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — отметил Бастрыкин.

Глава СК не исключил, что с претензиями могут столкнуться и другие блогеры, «если не извлекут уроков из примера коллег».

В марте блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема обвинили в уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. и пособничестве в этом. Чекалина как индивидуальный предприниматель пользовалась упрощенной системой налогообложения, однако ее доходы с июля 2020 по июль 2022 года превысили лимит в 150 млн руб. в год. Не желая переходить на общую систему налогообложения, блогер разделила на части бизнес по продаже фитнес-марафонов и часть доходов переписала на супруга и других родственников. Позднее Чекалиной и ее мужу были предъявлены обвинения в отмывании 130 млн руб. Суд запретил Лерчек и ее мужу пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу. В июле следствие настаивало на помещении обвиняемых под домашний арест, но суд отказал.

Еще одно дело о неуплате налогов связано с блогером Еленой Блиновской — автором «Марафонов желаний». Ее задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии следствия, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Блиновскую также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужу Алексею инкриминируют те же статьи, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама блогер находится под домашним арестом. Адвокат Блиновской Наталья Сальникова утверждала, что ее подзащитная возместила 30 млн руб. от общей суммы неуплаченных налогов. Однако Бастрыкин заявлял, что автор «Марафонов желаний» погасила лишь 10 млн руб. задолженности из 918,9 млн. Блиновская раскаялась и признала свою вину.