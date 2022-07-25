Курский губернатор сообщил о минометном обстреле сотовой вышки
Приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области подверглось обстрелу из минометов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.
Огонь ведется по вышке сотовой связи, уточнил он.
«Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», — написал Старовойт.
Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.
С начала российской военной операции на Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах пограничных населенных пунктов с украинской стороны.
Так, 20 июля под артиллерийский огонь попал Рыльский район. Стрельба велась по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи, в результате три населенных пункта остались без света, рассказал губернатор. Российские военные и пограничники ответным огнем отразили атаку.
В регионе с апреля действует желтый уровень террористической опасности. 24 июля власти продлили его еще на две недели, до 8 августа.