Курский губернатор сообщил о минометном обстреле сотовой вышки

По словам Романа Старовойта, обстрелу подверглось приграничное село Алексеевка в Глушковском районе

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области подверглось обстрелу из минометов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Огонь ведется по вышке сотовой связи, уточнил он.

«Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», — написал Старовойт.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.

Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле Курской области Политика

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах пограничных населенных пунктов с украинской стороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Так, 20 июля под артиллерийский огонь попал Рыльский район. Стрельба велась по пограничному пункту Крупец, а в деревне Городище была повреждена линия электропередачи, в результате три населенных пункта остались без света, рассказал губернатор. Российские военные и пограничники ответным огнем отразили атаку.

В регионе с апреля действует желтый уровень террористической опасности. 24 июля власти продлили его еще на две недели, до 8 августа.