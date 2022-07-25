В Херсонской области заявили о провале украинского контрнаступления

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, сообщил «РИА Новости» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии», — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада. «Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — подчеркнул замглавы администрации.

С начала спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В регионах появились пророссийские военно-гражданские администрации, работает российская связь, а рубли обращаются наравне с гривной.

Новые власти регионов не раз заявляли, что намерены провести референдумы о вхождении области в состав России. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в начале июля говорил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины: план для этого, по его словам, уже разрабатывается, а ВСУ намерены собрать «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.