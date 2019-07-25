Источник информагентств назвал действия Киева «возвратом в правовое поле»

В Москве отреагировали на ситуацию вокруг российских моряков с задержанного на Украине танкера Nika Spirit. Ранее СБУ заявила, что в действиях экипажа нет нарушений, и отпустила их

Танкер Nika Spirit (Фото: DPSUkraine / Facebook)

В Москве расценивают освобождение на Украине российских моряков с танкера Nika Spirit как тенденцию к возврату Киева в правовое поле. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

«Учитывая украинские реалии последних лет, это тенденция в направлении возвращения Киева в правовое поле», — сказал собеседник агентств.

Источник подтвердил, что экипаж в составе десяти человек благополучно покинул Украину. Ранее в четверг Служба безопасности Украины сообщила, что экипаж танкера был отпущен, поскольку никаких нарушений закона с их стороны замечено не было.

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, который находился на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для его задержания не было», — говорится в сообщении СБУ.