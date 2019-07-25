Матвиенко назвала ожидания Москвы от Киева после победы партии Зеленского

Спикер верхней палаты обвинила Киев в лишении миллионов жителей Донбасса возможности проголосовать. В целом же, по ее словам, у Москвы появились основания для определенного оптимизма, «но не более того»

Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции прокомментировала победу партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. По ее словам, теперь у президента Украины Владимира Зеленского будет меньше возможностей оправдать свои действия или бездействия, передает корреспондент РБК.

«Нельзя сказать, что прошедшие на Украине выборы в Верховную раду соответствовали всем международным требованиям по демократической избирательной системе. Очень жаль, что киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк в участие в выборах», — заявила она.

Такими действиями, как отметила Матвиенко, официальный Киев лишил миллионов людей права принять участие в избирательном процессе. Кроме того, политик напомнила, что украинские власти отказали в присутствии на избирательных участках представителям из ПАСЕ и России.

«Тем не менее выборы состоялись, они признаны. Эти выборы, как и президентские, еще раз подчеркнули явно и ярко, что граждане Украины отвергают политику, которую проводила предыдущая власть и готовы были голосовать за любых новых людей», — считает спикер Совфеда.