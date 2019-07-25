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Выборы на Украине ,  
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Матвиенко назвала ожидания Москвы от Киева после победы партии Зеленского
Спикер верхней палаты обвинила Киев в лишении миллионов жителей Донбасса возможности проголосовать. В целом же, по ее словам, у Москвы появились основания для определенного оптимизма, «но не более того»
Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции прокомментировала победу партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. По ее словам, теперь у президента Украины Владимира Зеленского будет меньше возможностей оправдать свои действия или бездействия, передает корреспондент РБК.

«Нельзя сказать, что прошедшие на Украине выборы в Верховную раду соответствовали всем международным требованиям по демократической избирательной системе. Очень жаль, что киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк в участие в выборах», — заявила она.

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Такими действиями, как отметила Матвиенко, официальный Киев лишил миллионов людей права принять участие в избирательном процессе. Кроме того, политик напомнила, что украинские власти отказали в присутствии на избирательных участках представителям из ПАСЕ и России.

«Тем не менее выборы состоялись, они признаны. Эти выборы, как и президентские, еще раз подчеркнули явно и ярко, что граждане Украины отвергают политику, которую проводила предыдущая власть и готовы были голосовать за любых новых людей», — считает спикер Совфеда.

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По мнению Матвиенко, теперь у украинского президента не будет оправданий за действия или бездействия на фоне того, что его партия получила большинство в парламенте. «Не получится отговариваться красивыми словами и обещаниями», — добавила она.

При этом Матвиенко отметила, что у Москвы появились основания для определенного оптимизма, «но не более того пока». «Потому что кроме очень полярно разных высказываний по разным вопросам внутренней и внешней политики, отношений с Россией, мы не видим программы действий. Ждем такую программу с формированием кабинета и формированием политики, которую будет проводить нынешняя власть», — заключила политик.

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Будет Рада: кто прошел в украинский парламент или потерял кресло депутата

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После подсчета 99,8% бюллетеней победу одерживает партия «Слуга народа», которая набрала более 43% голосов украинцев. Таким образом, она впервые в истории единолично сформирует правительство, не создавая при этом коалицию с другими партиями. Помимо партии Зеленского необходимое число голосов для попадания в Раду получили еще четыре партии — «Оппозиционная платформа — за жизнь», лидерами которой являются кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко, «Батькивщина», которой руководит бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

Авторы: Евгения Кузнецова, Михаил Юшков
Теги: выборы, Верховная рада, Валентина Матвиенко
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