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Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями

Лавров: генсек ООН регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш «откровенно» злоупотребляет своими полномочиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент РБК.

«Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, гражданина Португалии, страны — члена Евросоюза и НАТО. Он не только регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, отказывается, несмотря на наши многочисленные требования, называть вещи своими именами и даже содействовать в получении элементарной информации», — сказал Лавров.

В качестве примера глава МИДа напомнил о просьбе «использовать авторитет» Гутерриша, чтобы предоставить России имена погибших в апреле 2022 года в украинском городе Буча. Лавров отметил, что результатов расследования тех событий нет до сих пор, а против России были введены новые санкции.

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Антониу Гутерриш

Ранее глава российского МИДа обвинил западные страны в том, что те могут использовать планы по созданию военного производства на территории Украины как прикрытие для прямых поставок вооружений.

До этого, 9 июня, Лавров раскритиковал Запад за избирательный подход к принципам ООН. Тогда, выступая на «Форуме будущего 2050», он сравнил подход западных стран с выбором «котлетки и рыбки» в меню.

«Применять эти принципы устава нужно не выборочно, как в меню: нашел ты котлетку себе и рыбку не хочешь, как Запад поступает», — сказал министр.

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Полина Дуганова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Сергей Лавров МИД Антониу Гутерриш ООН генеральный секретарь злоупотребление полномочиями
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Антониу Гутерриш фото
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН, политик
30 апреля 1949 года
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