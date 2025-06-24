Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями

Антониу Гутерриш (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш «откровенно» злоупотребляет своими полномочиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент РБК.



«Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, гражданина Португалии, страны — члена Евросоюза и НАТО. Он не только регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, отказывается, несмотря на наши многочисленные требования, называть вещи своими именами и даже содействовать в получении элементарной информации», — сказал Лавров.



В качестве примера глава МИДа напомнил о просьбе «использовать авторитет» Гутерриша, чтобы предоставить России имена погибших в апреле 2022 года в украинском городе Буча. Лавров отметил, что результатов расследования тех событий нет до сих пор, а против России были введены новые санкции.

Ранее глава российского МИДа обвинил западные страны в том, что те могут использовать планы по созданию военного производства на территории Украины как прикрытие для прямых поставок вооружений.



До этого, 9 июня, Лавров раскритиковал Запад за избирательный подход к принципам ООН. Тогда, выступая на «Форуме будущего 2050», он сравнил подход западных стран с выбором «котлетки и рыбки» в меню.

«Применять эти принципы устава нужно не выборочно, как в меню: нашел ты котлетку себе и рыбку не хочешь, как Запад поступает», — сказал министр.