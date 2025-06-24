Минобороны опубликовало видео взятия Дылеевки в ДНР
Военнослужащие подразделения Южной группировки войск завершили зачистку населенного пункта Дылеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, опубликовав кадры боевых действий.
В ведомстве уточнили, что в операции по взятию населенного пункта участвовали штурмовые группы 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии.
«При поддержке артиллерии и расчетов БПЛА военнослужащие соединения Южной группировки войск продолжают наступление в глубину обороны противника», — сказано в официальном заявлении.
О том, что российские военные взяли под контроль Дылеевку, стало известно днем 24 июня. Также Вооруженные силы России нанесли удары по живой силе, технике двух механизированных, автомобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Щербиновки, Серебрянки, Предтечино, Белой Горы, Выемки, Петровки, Северска, Васюковки, Тихоновки, Зари и Часова Яра в ДНР.
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