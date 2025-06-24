Населенный пункт Дылеевка в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны. В этом поселке родился последний председатель Совета министров СССР (1985 — 1990) Николай Рыжков. В 2001 году там проживали 223 человека

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

В ДНР есть поселок и село Дылеевка, оба они расположены северо-восточнее Дзержинска (украинское название — Торецк). По состоянию на 2001 год там проживали 223 и 402 человека соответственно. Поселок Дылеевка является родиной последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова (возглавлял правительство в 1985-1990 годах и был ответственным за экономическое развитие).

Также за минувшие сутки российские военнослужащие нанесли удары по позициям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр в ДНР. Потери ВСУ составили более 190 военных, американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля и станция РЭБ, заключили в Минобороны.

22 июня в ведомстве отчитывались о контроле над населенными пунктами Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Днем ранее Минобороны сообщало о взятии Запорожья в Покровском районе ДНР. Этот населенный пункт расположен примерно в 23 км от Красноармейска (украинское название — Покровск).