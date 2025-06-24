 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные взяли под контроль родное село последнего главы совмина СССР

Минобороны: под контроль России перешла Дылеевка в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Населенный пункт Дылеевка в ДНР перешел под контроль России, сообщило Минобороны. В этом поселке родился последний председатель Совета министров СССР (1985 — 1990) Николай Рыжков. В 2001 году там проживали 223 человека
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

В ДНР есть поселок и село Дылеевка, оба они расположены северо-восточнее Дзержинска (украинское название — Торецк). По состоянию на 2001 год там проживали 223 и 402 человека соответственно. Поселок Дылеевка является родиной последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова (возглавлял правительство в 1985-1990 годах и был ответственным за экономическое развитие).

Минобороны объявило о взятии Запорожья в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Также за минувшие сутки российские военнослужащие нанесли удары по позициям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Щербиновка, Серебрянка, Предтечино, Белая Гора, Выемка, Петровка, Северск, Васюковка, Тихоновка, Заря и Часов Яр в ДНР. Потери ВСУ составили более 190 военных, американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля и станция РЭБ, заключили в Минобороны.

22 июня в ведомстве отчитывались о контроле над населенными пунктами Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Днем ранее Минобороны сообщало о взятии Запорожья в Покровском районе ДНР. Этот населенный пункт расположен примерно в 23 км от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине ДНР
Материалы по теме
Минобороны сообщило о занятии двух пунктов в Харьковской области и ДНР
Политика
Минобороны объявило о взятии Запорожья в ДНР
Политика
Российские военные заняли Ульяновку в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Какой мультипликативный эффект дает оборонная промышленность экономике Отрасли, 13:07
В Театре Моссовета завершилось прощание с Валентиной Талызиной Общество, 13:07
Мэр Анапы Швец уволился Политика, 13:05
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 12:58
Как развивались отношения Украины и НАТО. Инфографика Политика, 12:51
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Песков назвал твердым ответ Медведева Трампу о ядерном оружии для Ирана Политика, 12:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В ЛНР осудили мужчину на 14 лет за взрыв в местном магазине Общество, 12:48
Москвичи выбрали высотный парк вместо монорельса. Как он будет выглядеть Недвижимость, 12:46
У крупнейшего производителя лосося в России сменится гендиректор Бизнес, 12:45
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна Политика, 12:42
Правительство попросило Москву переименовать станцию метро в честь вуза Общество, 12:40
Против мужчины, швырнувшего в аэропорту 2-летнего мальчика, возбудил дело Общество, 12:38
Степашин рассказал, что «Динамо» рассматривало Черчесова на пост тренера Спорт, 12:31