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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны объявило о взятии Запорожья в ДНР

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Военная операция на Украине
Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Запорожье в ДНР, сообщает Минобороны. Ведомство докладывало о его взятии в конце марта подразделениями группировки «Центр». Ночью российские силы нанесли удар по аэродрому
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки российских войск «Восток» заняли населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Село Запорожье находится в Покровском районе, примерно в 23 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). Согласно переписи населения 2001 года, там проживали 238 человек.

Минобороны уже докладывало о взятии этого села под контроль — это было 30 марта, тогда его брали подразделения группировки войск «Центр».

Ведомство также отчиталось о нанесении в ночь на 21 июня группового удара высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим украинских военных в Донбассе. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в публикации.

Минобороны заявило об ударах по объектам ВПК под Киевом и в Запорожье
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 21 июня «Суспiльне» и ТСН сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в области. И.о. главы военной администрации Полтавской области Владимир Когут заявил о «массированной комбинированной атаке» на регион. По его словам, зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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