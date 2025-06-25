Песков раскрыл, когда Москва и Киев выберут даты продолжения контактов
Москва и Киев не ведут обмен мнениями по проекту меморандумов, пока завершается выполнение существующих договоренностей гуманитарного характера, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, в настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что после этого наступит черед «определиться с датами продолжения».
Ранее Песков говорил, что новый раунд переговоров с Киевом пройдет после 22 июня, сроки прорабатываются. Во время третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, отмечал он.
Российская и украинская делегации провели уже две встречи по урегулированию конфликта. Обе прошли в Стамбуле: первая — 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Практическим итогом обеих встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов.
Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс между Россией и Украиной очень важен и приносит конкретные результаты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что затягивать с новой датой встречи не стоит. «Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — сказал он на ПМЭФ.
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