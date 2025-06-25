 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков раскрыл, когда Москва и Киев выберут даты продолжения контактов

Песков: Москва и Киев завершают выполнение гуманитарных договоренностей
Сюжет
Военная операция на Украине
Даты продолжения переговоров между Москвой и Киевом определят по завершении выполнения ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил Песков. Последний раз российская и украинская делегации встречались 2 июня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва и Киев не ведут обмен мнениями по проекту меморандумов, пока завершается выполнение существующих договоренностей гуманитарного характера, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, в настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что после этого наступит черед «определиться с датами продолжения».

Ранее Песков говорил, что новый раунд переговоров с Киевом пройдет после 22 июня, сроки прорабатываются. Во время третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, отмечал он.

Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская и украинская делегации провели уже две встречи по урегулированию конфликта. Обе прошли в Стамбуле: первая — 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Практическим итогом обеих встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс между Россией и Украиной очень важен и приносит конкретные результаты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что затягивать с новой датой встречи не стоит. «Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — сказал он на ПМЭФ.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Милена Костерева
переговоры Россия Украина мирное урегулирование Стамбул
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о сложном выборе для Киева из-за переговоров в Стамбуле
Политика
Мединский заявил о готовности продолжать контакты с Киевом
Политика
Мединский рассказал о правках Путина в стамбульском документе 2022 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
В Забайкалье на территории военной части сдетонировали боеприпасы Общество, 13:29
Как развивается рынок промышленной автоматизации Отрасли, 13:26
В Армении силовики в масках задержали архиепископа Баграта Галстаняна Политика, 13:21
Контроль качества: как обучать, мотивировать и проверять франчайзиПодписка на РБК, 13:19
Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки Политика, 13:18
Рогозин заявил, что шутников в КВН про «космос и телок» ждут в военкомате Политика, 13:15
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Росреестр объяснил, как вернуть оплаченную госпошлину за сделки с жильем Недвижимость, 13:11
Решетников назвал страны — кандидаты на упрощение визового режима Политика, 13:10
Какой мультипликативный эффект дает оборонная промышленность экономике Отрасли, 13:07
Президент Финляндии заявил об окончании эпохи доминирования Запада Политика, 13:06
Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным замечательной Политика, 13:03
Медведев обосновал опасность вступления Украины в ЕС перерождением блока Политика, 13:01
Клуб РПЛ объявил об уходе вратаря, отразившего пенальти ценой травмы Спорт, 12:57