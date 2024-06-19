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Политика ,  
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Комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект, регулирующий доступ к книгам иноагентов в библиотеках, сообщает ТАСС.

Законопроект с поправками в закон «О библиотечном деле» в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской 26 марта 2024 года.

Предполагается, что новый закон наделит Минкультуры правом регулировать доступ к книгам иноагентов в библиотеках: утверждать правила размещения и предоставления документов, авторами которых являются иноагенты либо лица, включенные в перечень террористов и экстремистов.

Согласно пояснительной записке к проекту, сегодня книги иноагентов свободно размещаются на библиотечных полках.

«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

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Предполагается, что законопроект поможет урегулировать ситуацию с библиотечными фондами, которые находятся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Согласно пояснительной записке, за годы нахождения в составе Украины, фонды были укомплектованы «литературой антироссийского характера», и нужно ограничить к ним доступ.

За 2022-2023 года в список иноагентов были включены более 300 физических лиц, среди которых есть и писатели, в том числе Борис Акунин, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь и другие.

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Теги
изъятие книг библиотеки иноагент Госдума Елена Ямпольская

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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