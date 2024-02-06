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В «Современнике» отменили показы спектакля по пьесе Улицкой

В «Современнике» отменили показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Улицкой
Людмила Улицкая
Людмила Улицкая (Фото: Генриетта Перьян / Global Look Press)

Показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой 18 февраля и 22 марта отменили в московском театре «Современник», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Согласно данным на сайте «Современника», премьера «Потанцуем...» прошла 3 июня 2015 года.

РБК направил запрос в пресс-службу театра.

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Бизнес
Людмила Улицкая

31 января пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в своем телеграм-канале видео звонка Улицкой от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. На записи писательница говорит, что ее книги пока издаются в России. После уточняющего вопроса, переводит ли Улицкая средства ВСУ, звучит фраза: «Мои гонорары идут на Украину».

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