В «Современнике» отменили показы спектакля по пьесе Улицкой
Показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой 18 февраля и 22 марта отменили в московском театре «Современник», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Согласно данным на сайте «Современника», премьера «Потанцуем...» прошла 3 июня 2015 года.
РБК направил запрос в пресс-службу театра.
31 января пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в своем телеграм-канале видео звонка Улицкой от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. На записи писательница говорит, что ее книги пока издаются в России. После уточняющего вопроса, переводит ли Улицкая средства ВСУ, звучит фраза: «Мои гонорары идут на Украину».
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