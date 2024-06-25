Эрдоган в разговоре с Путиным осудил теракт в Дагестане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила канцелярия турецкого лидера в X (Twitter).
Разговор двух президентов касался теракта в Дагестане. Эрдоган заявил, что Турция выступает против терроризма во всех его формах и решительно осуждает теракты. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Турецкий президент добавил, что власти страны продолжат свои усилия по «прекращению всех конфликтов в регионе».
В Кремле подтвердили факт звонка. «Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов в Дагестане, выразил чувства солидарности с российским народом, искренние соболезнования семьям погибших», — уточнили в пресс-службе Кремля.
Президенты условились о дальнейших контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдет в Астане 3–4 июля. Путин поблагодарил Эрдогана за соболезнования и поддержку.
Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. По последним данным, в результате атаки в Дагестане погиб 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник, большинство убитых — полицейские. После нападения 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в республике.
Пятерых террористов убили. Источники РБК, близкие к МВД Дагестана, уточнили, что следователи отрабатывают связи боевиков, опрашивают их родных и знакомых. Уволенного после теракта экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по уголовной статье о мелком хулиганстве. В нападениях на церкви и синагоги участвовали сыновья Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Еще до того, как силовики смогли отбить нападение боевиков, Омарова-старшего исключили из партии «Единая Россия».
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