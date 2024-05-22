Экс-замглавы офиса Зеленского заподозрили в незаконном обогащении

Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении, уволили с поста заместителя председателя офиса президента Украины в конце марта

Андрей Смирнов (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему заместителю руководителя офиса президента Андрею Смирнову, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

О вручении подозрения Смирнову также сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным газеты, бывшего чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Собеседник «Страны» рассказал, что утром у Смирнова прошли обыски, силовики изъявили его телефон и планшет, в скором времени будет назначена дата заседания по избранию меры пресечения.

29 марта Смирнов был уволен с должности заместителя председателя офиса президента (главой является Андрей Ермак), на которой он работал с сентября 2019 года, и курировал судебную реформу.

По словам источников «Зеркала недели», его увольнение планировалось давно, президент Владимир Зеленский решил до 20 мая отстранить от постов всех, к кому нет абсолютного доверия.

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако на Украине не проводили выборы президента. Это связано с действующим в стране военным положением, во время которого в стране запрещено проводить выборы.

В марте 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное судопроизводство в отношении Смирнова по заявлению общественной организации «Антикоррупционный правозащитный совет» о совершении коррупционных преступлений — было начато досудебное расследование.

Поводом расследования «Украинской правды» было имущество, которое Смирнов записал на своего брата. В список входят апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, парковочное место в Киеве, Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл. Деньги, по словам брата, Смирнов брал взаймы.

В октябре 2023 года «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Смирнова. Были изъяты телефоны, компьютеры с важной для следствия перепиской.