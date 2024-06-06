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NBC сообщил о раздражении Киева из-за критики коррупции от посла США

NBC: в Киеве раздражены послом США Бринк из-за критики коррупции от посла США
Внимание посла к проблеме коррупции на Украине и необходимости реформ одобряют как госсекретарь Энтони Блинкен, так и президент Джо Байден, но в Киеве считают, что она создает «ненужную напряженность»
Бриджит Бринк
Бриджит Бринк (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские чиновники раздражены послом США Бриджит Бринк из-за критики антикоррупционных усилий Киева, сообщает NBC News со ссылкой на действующих и бывших госслужащих.

По словам некоторых чиновников, Бринк создает «ненужную напряженность» и упускает главный приоритет — победу на поле боя.

Американский чиновник признал наличие разногласий с Киевом по поводу борьбы с коррупцией. Он упомянул отстранение от обязанностей первого заместителя Национального антикоррупционного бюро из-за дела о возможной утечке данных и назвал это «примером сохраняющейся необходимости в реформах».

В мае директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого зама из-за возможного конфликта интересов во время расследования утечки, писало Zn.ua. По информации «Украинской правды», Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и полиция пришли с обысками в НАБУ в рамках расследования утечки данных о деле «Большой стройки» — программы президента Владимира Зеленского по обновлению инфраструктуры более чем на 120 млрд грн. По словам американского чиновника, внимание посла к проблеме коррупции на Украине и необходимости реформ одобряют как госсекретарь США Энтони Блинкен, так и президент Джо Байден.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники писало о напряженности между Зеленским и западными чиновниками, которая стала очевидной в том числе во время визита в Киев Блинкена. Тот, по словам собеседников, выдвинул ряд требований, включая кадровые, которые украинский лидер отверг и высказал госсекретарю претензии из-за посла. «У Зеленского позиция такая: я общаюсь напрямую с лидерами западных стран, они ничего такого не требуют. Поэтому, если какие-то требования выставляют западные послы и прочие клерки и мы считаем эти требования неприемлемыми, мы их будем игнорировать», — рассказал один из источников.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Как писала позднее газета The Washington Post, по словам дипломатов и чиновников в Киеве, президент отстранил от должностей некоторых высокопоставленных чиновников, которые считались «наиболее близкими к Вашингтону». Увольнение Александра Кубракова с поста вице-премьера и министра инфраструктуры вызвало «особую тревогу», рассказали американские и европейские чиновники. «Страна.ua» называло одной из причин его отставки попытки налаживать коммуникацию с американским посольством и западными чиновниками «через голову» офиса украинского президента. После увольнения Кубракова Бринк поблагодарила его «за отличное партнерство за последние два года, которое дало возможность Украине бороться за свободу, сохраняя украинский экспорт, защищая энергетическую сеть и поддерживая экономику». Она пообещала «держаться рядом» для дальнейшей поддержки Киева.

«Всегда есть очень простой критерий: если бы мы были настолько коррумпированы, как это видится, нам бы просто не давали денег; они не стали бы начинать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, а Соединенные Штаты не доверяли бы Украине», — заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с Блинкеном.

Зеленский в октябре прошлого года говорил, что «ни один доллар не был украден у наших партнеров», но признавал, что бывают «разные люди и случаи». В мае в Пентагоне отмечали, что уровень коррупции на Украине снизился с 2013 года, но по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе. Конфликт открыл новые возможности для взяток, откатов и завышенных закупочных цен, указывали там.

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