«Это не выглядит как «Десять дней, которые потрясли мир» Что пишут мировые СМИ о Пригожине и ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» возвращается в тыловые лагеря. Что писали о субботних событиях вокруг ЧВК мировые СМИ — в подборке РБК

Фото: Reuters

Tagesschau, Германия

«В последние месяцы российская армия зависела от войск «Вагнера». Вопрос, каким образом наемные войска могут быть интегрированы в состав армии после событий этого дня и будут ли они после этого иметь ту же боевую мощь, что и раньше, остается открытым, равно как и последствия для миссий «Вагнера» в Африке».

Politico, США

«Восстание Евгения Пригожина — или «марш за справедливость», как он его описывает, — не выглядит как то, что превратится в «Десять дней, которые потрясли мир» (книга американского журналиста Джона Рида об Октябрьской революции 1917 года. — РБК). <...>

Лидеры российской оппозиции явно стремятся ухватиться за любое свидетельство раскола в путинском режиме. Но есть признаки того, что жесткое телевизионное выступление Путина с критикой Пригожина и обвинением его в том, что он представляет угрозу самому выживанию России, укрепило «систему». <...>

Сила армии на стороне Путина, поэтому гражданская война, скорее всего, будет недолгой. Важно, что, как сообщается, Национальная гвардия действует (Росгвардия. — РБК). Национальная гвардия под руководством Виктора Золотова, одного из самых могущественных силовиков страны, состоит из сотен тысяч военнослужащих, включая специальные подразделения полиции и силы быстрого реагирования».

The Guardian, Великобритания

«Экстраординарные кадры навевают воспоминания о неудачном путче летом 1991 года, устроенном сторонниками жесткой линии в КГБ, чтобы сохранить пошатнувшуюся коммунистическую власть. Заговор не удался. Это ускорило случившийся спустя месяцы распад Советского Союза».

The Financial Times, Великобритания

«Для украинских военных, которым не удалось совершить прорывное контрнаступление, это выглядит как историческая возможность. Если российские силы обратятся друг против друга или будут отведены от линии фронта, чтобы защищать Путина, они могут сдаться на востоке Украины.

У политических заключенных в России, таких как Алексей Навальный или Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом. — РБК), также должно появиться новое чувство надежды и возможностей. Они тоже могут сыграть свою роль в ближайшие месяцы.

Пригожин, конечно, не либерал. Его риторика резко националистичная и империалистичная. Силы «Вагнера» известны своей жестокостью. Но Пригожин, как и Путин, высвободил силы, которые ему будет трудно контролировать».

The New York Times, США

«Эти события стали поразительным следствием неформальной структуры власти, которую господин Путин создал за 23 года своего пребывания у руля. На протяжении более двух десятилетий система помогала господину Путину упрочить его непревзойденный авторитет, гарантируя, что он лично владеет ключами к богатству и влиянию в современной России. <...>

Стратегия господина Путина распространялась не только на Россию, но и на внешнюю политику; он предпочитал, чтобы мир гадал о его намерениях, как, например, это произошло со вторжением на Украину в феврале 2022 года, которое ошеломило как друзей, так и врагов. <...>

Многие считали, что у президента были веские причины не останавливать господина Пригожина в его нападках на Министерство обороны, которое он характеризовал как некомпетентное, коррумпированное и безразличное к жизням солдат. Некоторые аналитики говорят, что господин Путин видел в нем полезную фигуру — защиту от риска того, что военачальник может стать чрезмерно популярным».

Le Monde, Франция

«Что бы из этого ни вышло, это должно убедить страны, которые по-прежнему близки с Россией <...> начиная с Китая, — использовать свое влияние для того, чтобы война закончилась как можно скорее.

Обнажив истинное состояние российской армии, которая до 24 февраля 2022 года ошибочно воспринималась как символ вновь обретенной мощи, эта война подчеркивает: сегодня сущность государства сводится к состязанию различных группировок. Эти страны ничего не выиграют от того, что Россия будет все больше погружаться в это чреватое неопределенностью разрушение».