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В Чечне заявили об отправке 3 тыс. бойцов «на защиту Москвы»

ЧГТРК «Грозный»: в Москву направили 3 тыс. чеченских бойцов из-за действий ЧВК «Вагнер»
В Москве из-за действий ЧВК «Вагнер» с утра 24 июня находятся 3 тыс. чеченских бойцов, сообщила ЧГТРК «Грозный». В Ростов-на-Дону из зоны военной операции временно передислоцировали бойцов «Ахмата»
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чеченские власти направили в Москву около 3 тыс. бойцов «для защиты столицы России от участников военного мятежа», передает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

Как заявили в ЧГТРК, они с утра субботы, 24 июня, находятся в Москве на позициях и «готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего». Это бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-кавказского округа войск нацгвардии (СКО ВНГ), 94-го полка, батальона «Юг», 141-го моторизованного полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова и управления Росгвардии по Чечне.

В Ростов-на-Дону «для проведения контртеррористической операции против участников мятежа» были временно передислоцированы бойцы «Ахмата» и 78-го моторизованного полка спецназначения «Север-Ахмат», которые участвуют в военных действиях на марьинском направлении, сообщили в телерадиокомпании. Их направили в город вместе с командирами Апты Алаудиновым и Зайнди Зингиевым.

О том, что чеченские бойцы выехали «в зоны напряженности», сообщил глава республики Рамзан Кадыров, не уточнив, о каких регионах речь. Позднее телеграм-канал Baza сообщил, что «Ахмат» въехал в Ростов-на-Дону. Город был блокирован бойцами ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев и организовал поход на Москву.

Минобороны опровергло обвинения Пригожина и назвало провокацией; против бизнесмена завели дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 278 УК). К вечеру пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что ситуацию удалось урегулировать: Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате тот согласился остановить движение бойцов. Основатель ЧВК подтвердил, что вагнеровцы уходят в тыловые лагеря. В Кремле заявили, что дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина.

Кадыров назвал действия Пригожина вызовом государству. По мнению главы Чечни, основатель ЧВК «затаил обиду» на власти из-за неудачных сделок в Петербурге.

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Чечня Москва Ростов-на-Дону ЧВК Вагнер Евгений Пригожин "Ахмат"
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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